Vida Mais de Itapira retoma atividades após recesso

Programação junto a idosos será retomada nesta segunda-feira

O Centro do Idoso Vida Mais retoma suas atividades nesta segunda-feira (20) após quase um mês de recesso, iniciado no dia 18 de dezembro. A equipe administrativa e de apoio já retomou as atividades no início da semana passada, após o período de férias coletivas.

Agora, o espaço de convivência dedicado ao envelhecimento autônomo e saudável reabre as portas para o público atendido gratuitamente, formado atualmente por mais de 400 homens e mulheres com mais de 60 anos.

Antes da pausa para o descanso de final de ano, os idosos foram envolvidos em uma intensa programação que envolveu caminhada, gincana natalina, workshop de artesanato, aulão de ginástica e torneio de truco, além de um descontraído almoço de confraternização.

Agora, as atividades já são retomadas com a programação normal que também concentra as mais diversas atividades, como aulas de hidroginástica, oficinas de inclusão digital e de fortalecimento da memória, atividades de relaxamento, alongamento e movimento, ginástica, oficinas de artesanato, dança, música e atividades de gerontologia.

O espaço funciona entre 7h00 e 18h00, de segunda a sexta-feira, com intervalo para almoço das 11h00 às 13h00. “É importante que os idosos retornem normalmente nos dias e horários em que participam das atividades. A programação segue a mesma, sem alterações no cronograma”, lembra a gerente do espaço, Fernanda Schnitzer.

O Vida Mais iniciou suas atividades em outubro de 2017, atendendo gratuitamente homens e mulheres com idade a partir de 60 anos em atividades que proporcionam ganho de qualidade de vida e aumento do bem-estar. “O objetivo central do Vida Mais é fomentar um processo de envelhecimento saudável e autônomo. Todas as atividades são mantidas com recursos privados das duas famílias idealizadoras do projeto e com apoio de voluntários e colaboradores”, destaca Fernanda.

A sociedade civil e os empresários também podem contribuir com a doação de recursos ou mesmo de insumos e materiais utilizados no dia-a-dia. Atualmente, são 413 idosos participando ativamente da programação diária oferecida no espaço. A maior parcela – composta por 252 indivíduos – é formada por pessoas com idade entre 60 e 70 anos. O grupo com idade entre 71 e 80 anos reúne 188 pessoas, enquanto que outras 42 pessoas têm mais de 81 anos. Do total de pessoas atendidas, 23% – quase 100 – residem na Vila Penha do Rio do Peixe, bairro que abriga a sede da instituição.

Porém, o Vida Mais já recebe pessoas de todas as regiões da cidade, incluindo áreas rurais. A abrangência com os atendimentos chega a mais de 35 bairros. Do total de idosos atendidos hoje, 362 são mulheres 51 são homens. Mais informações podem ser obtidas no site www.vidamaisitapira.com.br, pelo e-mail nanda@vidamaisitapira.com.br ou pelos telefones (19) 3843-7848 e (19) 9.9888-6811 (WhatsApp). Para acompanhar as atividades em tempo real, siga a página oficial no Facebook (www.facebook.com/vidamaisitapira) e o perfil no Instagram (http://instagram.com/vidamaisitapira).