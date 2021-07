Vigilância Ambiental e Zoonoses intensificam ações contra a dengue

As equipes da Vigilância Ambiental e Zoonoses de Mogi Mirim estão ampliando os trabalhos de combate à dengue em todo o Município. Na semana passada foi concluída a nebulização na Zona Norte, e agora, os agentes de saúde estão realizando o trabalho de busca ativa, casa a casa, juntamente com os profissionais que aplicam inseticida nos quintais da residência.

Geralmente, os moradores do bairro em que a ação está ocorrendo são avisados antecipadamente sobre a aplicação do inseticida. Os funcionários da Prefeitura entram nos quintais e aplicam o veneno a fim de eliminar possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Nesta semana, a aplicação do inseticida ocorreu na zona Oeste da cidade. Novas ações em outras regiões do Município estão sendo programadas, de acordo com o surgimento de novos casos positivos de dengue.

Atualmente, Mogi Mirim contabiliza 31 casos positivos de dengue. A região com o maior número de casos confirmados é a Zona Norte (13 positivos). Na sequência vem a Zona Leste (9 positivos) e a Zona Oeste (5 positivos). Na área central, 4 casos positivos de dengue foram confirmados até o momento.