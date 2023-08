VILA DIAS E GERAÇÃO DE OURO JÁ ESTÃO NAS SEMIFINAIS DO SESSENTÃO

A quarta rodada da Copa Marcos Maurício da Silva – Sessentão 2023 foi realizada neste domingo (6). No Tucurão, a Vila Dias venceu a Tucurense/Progresso por 2 a 0 com gols de Flávio José. Já no campo do Mirante, o Geração de Ouro fez 5 a 0 sobre o Nova Louzã. Zé Elias, com dois gols, foi o artilheiro da manhã. Marcelo, Cláudio e Benedito fizeram os gols do Geração.

Com os resultados, Vila e Geração confirmaram suas vagas nas semifinais. A Vila, com nove pontos, tem 100% de aproveitamento e já assegurou a primeira colocação da fase. O Geração, com seis pontos, está em segundo lugar e folga na última rodada. Apesar da vaga garantida, o Geração pode cair para o terceiro lugar caso o Mirante/Luiz Funilaria vença a Tucurense/Progresso na última rodada. O duelo será neste domingo (13), no campo do Mirante, a partir das 8h00.

Já a Tucurense, hoje na quarta colocação, vai em busca da vitória para confirmar a vaga e “roubar” o terceiro lugar do Mirante. Outro candidato à vaga é o Nova Louzã, que enfrenta a líder Vila Dias, às 8h00, no campo do Santa Cruz. Ainda sem pontuar, e atrás da Tucurense pelo maior número de gols sofridos (6 a 9), o Nova Louzã precisa somar mais pontos que a Veterana na última rodada.

Ou seja, caso a Tucurense empate seu jogo com o Mirante, basta uma vitória contra a Vila para o Nova Louzã passar de fase. Já em caso de derrota da Tucurense, um empate dá a vaga ao time de Mogi Guaçu. A vantagem da Tucurense é que, caso ambos tenham o mesmo resultado no final de semana, basta manter a diferença de gols sofridos favorável para avançar de fase.

Ou seja, assim como é comum em últimas rodadas de fase de classificação, é um olho no campo e outro na calculadora! Bom jogo a todos! O Sessentão é promovido pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer).