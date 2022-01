Vinagre de maçã orgânico, um aliado contra o envelhecimento

“Antioxidantes” e “radicais livres” já fazem parte do vocabulário de quem se preocupa em prevenir o envelhecimento precoce da pele. Mas, para os que almejam uma condição integral de saúde, a combinação destas duas palavras vai muito além. Combater os radicais livres por meio da ingestão de substâncias antioxidantes tornou-se uma necessidade vital para quem preza pela alimentação consciente. Em uma cesta de produtos capazes de proporcionar inúmeros benefícios ao organismo estão as hortaliças, as frutas e os legumes. Não falta também o vinagre de maçã orgânico que, além de conferir sabor inigualável aos pratos, é reconhecido em vários estudos científicos como um elixir da boa saúde.

São muitas as teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre os usos medicinais do vinagre. Há mais de 300 publicações catalogadas sobre o tema em várias línguas, além de vários sites na internet que tratam do assunto. Especificamente sobre o vinagre de maçã orgânico são reconhecidas propriedades anti-inflamatória e antimicrobiana. O consumo como alimento ou em pequeninas doses diárias diluídas em água ajuda a reduzir o colesterol, auxilia no controle do diabetes, melhora a digestão e diminui a pressão arterial, entre outros benefícios. Alguns compostos encontrados no vinagre de maçã agem dificultando a absorção de carboidratos no intestino e, com isso, favorecem a perda de peso.

A presença de antioxidantes, como a catequina, em sua composição também representa um enorme benefício para a manutenção da saúde. Outro componente é a quercetina, que além da ação antioxidante melhora a imunidade e ajuda a reduzir os efeitos da histamina, substância que causa os sintomas de inflamação e alergia.

Os antioxidantes presentes no vinagre de maçã combatem os chamados radicais livres. Quando produzidos em excesso pelo organismo, os radicais livres causam danos celulares, propiciando o aparecimento de várias doenças crônicas e degenerativas, incluindo o câncer. O estresse oxidativo também está intimamente ligado ao processo de envelhecimento.

Especialista em vinagres, Rodrigo Margoni associa a valorização da alimentação consciente ao aumento do consumo do produto. “O poder nutricional do vinagre de maçã orgânico, com seus benefícios múltiplos, sem dúvida tem influenciado uma forma mais saudável de viver”, observa.

Como sócio-proprietário da Almaromi Viccino, empresa pioneira na produção natural de vinagre de maçã no Brasil, Margoni orgulha-se por ter colocado, em 2015, o Vinagre de Maçã Orgânico Senhor Viccino no mercado. “Nosso produto é 100% natural e não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização. Também é certificado por certificadora independente”, afirma. “Utilizamos como matérias-primas as variedades fuji e gala, que resultam em um produto de altíssima qualidade, que muito contribui para a boa saúde”, completa.