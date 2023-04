Vinícius Tessaro vence duas vezes no fim de semana em Interlagos e é o líder da Fórmula 4 Brasil

Um fim de semana quase perfeito para Vinícius Tessaro em Interlagos, em São Paulo (SP). No último sábado (22) e domingo (23) o piloto de 17 anos começou a disputa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil e foi ao topo do pódio duas vezes em três corridas disputadas. Com os resultados, Tessaro, que integra a equipe Cavaleiro Sports, somou 52 pontos e lidera o campeonato com 5 tentos de vantagem sobre o segundo colocado Álvaro Cho. Essas foram as duas primeiras vitórias do piloto que faz sua segunda temporada na categoria.

Tessaro elogiou o time pelo trabalho impecável no final de semana. “Não tenho palavras para descrever um fim de semana que foi quase perfeito. Muito feliz com o resultado! Somos líderes do campeonato, e é mérito da equipe de novo, que fez um trabalho incrível durante o fim de semana, porque o carro esteve impecável em todas as corridas. Tinha um bom ritmo, então agora é só agradecer a Deus e à minha família por tudo”, comemorou o piloto

A construção dos bons resultados começou ainda na sexta-feira (21), quando o piloto do carro #30 cravou a pole para a Corrida 1 e uma primeira fila para a Corrida 3. Na primeira prova, Vinícius largou bem para manter a ponta e soube administrar bem a sua vantagem para conquistar a sua primeira vitória na categoria de monopostos.

Ainda no sábado, com a inversão do grid, o piloto alinhou na oitava posição do grid e fez uma ótima largada saltando de oitavo para terceiro, mas um toque na segunda perna do S rendeu um drive-through ao piloto, acabando com as chances de mais um pódio no fim de semana.

Na terceira corrida, no domingo, Tessaro voltou a largar da primeira fila. O piloto da Cavaleiro Sports largou bem e teve calma para marcar o líder Álvaro Cho até concluir a ultrapassagem por fora no final da reta oposta na quinta volta da corrida. Depois foi só administrar para terminar a última corrida da etapa com uma vantagem de 2s439 do segundo colocado.

A próxima etapa da categoria será novamente em Interlagos, nos dias 7, 8 e 9 de julho.

Resultados do fim de semana

Corrida 1

1º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 17 voltas em 27min40s878

2º – Luan Lopes (TMG Racing), a 0s626

3º – Álvaro Cho (TMG Racing), a 9s984

4º – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4), a 13s151

5º – Nelson Neto (Oakberry Bassani F4), a 21s940

6º – Arthur Pavie (Oakberry Bassani F4), a 22s287

7º – Mateus Callejas (Cavaleiro Sports), a 25s351

8º – Alexandre Machado (Oakberry Bassani F4), a 38s021

9º – Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports), a 49s353

10ª – Cecília Rabelo (Cavaleiro Sports), a 1 volta

11ª – Rafaela Ferreira (TMG Racing), a 1 volta

12º – João Tesser (TMG Racing), a 1 volta

Corrida 2

1º – Nelson Neto (Oakberry Bassani F4), 11 voltas em 20min19s452

2º – Álvaro Cho (TMG Racing), a 1s599

3º – Mateus Callejas (Cavaleiro Sports), a 2s690

4º – João Tesser (TMG Racing), a 5s366

5º – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4), a 6s530

6ª – Rafaela Ferreira (TMG Racing), a 6s892

7º – Luca Zucchini (TMG Racing), a 7s937

8º – Arthur Pavie (Oakberry Bassani F4), a 24s983

9º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), a 28s664

10ª – Cecília Rabelo (Cavaleiro Sports), a 38s939

Não completou

Luan Lopes (TMG Racing), a 10 voltas

Desclassificado

Alexandre Machado (Oakberry Bassani F4)

Corrida 3

1º – Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports), 17 voltas em 27min46s333

2º – Álvaro Cho (TMG Racing), a 2s439

3º – Luan Lopes (TMG Racing), a 3s177

4º – Matheus Comparatto (Oakberry Bassani F4), a 4s962

5º – João Tesser (TMG Racing), a 6s168

6º – Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports), a 15s858

7º – Arthur Pavie (Oakberry Bassani F4), a 16s308

8º – Nelson Neto (Oakberry Bassani F4), a 24s808

9ª – Rafaela Ferreira (TMG Racing), a 26s132

10º – Mateus Callejas (Cavaleiro Sports), a 26s361

11ª – Cecília Rabelo (Cavaleiro Sports), a 34s997

12º – Alexandre Machado (Oakberry Bassani F4), a 2 voltas

Classificação do campeonato após uma etapa:

1º – Vinícius Tessaro, 52 pontos

2º – Álvaro Cho, 47

3º – Luan Lopes, 34

4º – Matheus Comparatto, 30

5º – Nelson Neto, 29

6º – João Tesser, 18

7º – Mateus Callejas, 17

8º – Arthur Pavie, 14

9º – Lucca Zucchini, 12

10ª – Rafaela Ferreira, 6

11º – Alexandre Machado, 4

12ª – Cecília Rabelo, 1

BRB FÓRMULA 4 BRASIL

Calendário da temporada 2023

Etapa / Data / Local

2ª – 09/07 – Interlagos (SP)

3ª – 06/08 – Velocitta (SP)

4ª – 27/08 – Goiânia (GO)

5ª – 05/11 – Interlagos (SP)*

6ª – 26/11 – Brasília (DF)

*Preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

