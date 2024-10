Violência doméstica e ameaça em Jaguariúna: Homem é preso após incidente com simulacro de arma de fogo

Na madrugada de 25 de outubro, uma equipe de patrulhamento foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de violência doméstica em Jaguariúna. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pela vítima e suas filhas, que pediram ajuda desesperadamente. Segundo o relato, o marido da vítima chegou à residência em estado de embriaguez e, em tom agressivo, ameaçou a esposa de morte usando uma arma.

A equipe entrou na casa com cautela, seguindo os protocolos de segurança, e realizou uma busca pela propriedade. Após uma varredura cuidadosa, os policiais localizaram o suspeito agachado no corredor lateral dos fundos da residência. Em um breve diálogo, ele se rendeu e foi detido. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo, que aparentava ser uma pistola.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a voz de prisão foi ratificada pelo delegado responsável. O caso foi registrado sob os crimes de Ameaça e Violência Doméstica, de acordo com a Lei Maria da Penha. O indivíduo permanece agora à disposição da Justiça.