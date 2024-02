Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Indivíduo é Indiciado por Ameaça e Violência Contra sua Esposa

Da Redação

Na noite de 23 de fevereiro, a cidade de Mogi Guaçu foi mais uma vez palco de um triste episódio de violência doméstica. O indivíduo identificado como A. R. P. M. foi indiciado após ser encontrado na porta da residência de sua esposa, proferindo ameaças e palavras de baixo calão, demonstrando uma clara intenção de adentrar no domicílio.

A vítima, D. R. B., já havia buscado ajuda anteriormente, comparecendo à delegacia em datas anteriores para solicitar medidas protetivas contra A. Este episódio lamentável é apenas mais um capítulo em uma história de violência e abuso doméstico.

A ocorrência foi irradiada via COPOM e as autoridades agiram prontamente, conduzindo as partes envolvidas até a CPJ (Central de Polícia Judiciária). Lá, foi dado ciência ao Delegado de Plantão que determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de ameaça e violência doméstica.

As partes foram ouvidas e A. permaneceu à disposição da justiça. Esse triste episódio ressalta a urgência de se combater a violência doméstica e oferecer apoio às vítimas, garantindo-lhes segurança e proteção.

A violência doméstica não deve ser tolerada em nenhuma circunstância. É crucial que a sociedade, as autoridades e as instituições trabalhem juntas para criar um ambiente onde todos sintam-se seguros e protegidos em seus lares.