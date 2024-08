Violência doméstica em Mogi Guaçu: Prisão de suspeito por agressão e tentativa de rapto

Na manhã desta sexta-feira, 30 de agosto, uma ocorrência de violência doméstica em Mogi Guaçu mobilizou a polícia após um chamado via COPOM. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem sentado na calçada, aparentando estar sob efeito de drogas e visivelmente alterado.

Durante a abordagem, o suspeito foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado sobre sua relação com a ocorrência, ele admitiu ser o agressor e justificou que só queria ver sua filha, mas sua ex-mulher não permitia.

Os policiais então conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo ex-marido. A vítima apresentava uma lesão no ombro, hematomas no rosto, pequenas lesões no pescoço e nos braços, além de danos materiais em sua residência, incluindo uma lixeira quebrada e um portão danificado. Ela afirmou que o ex-marido, que é usuário de drogas e recentemente saiu de uma internação, tentou levar sua filha de 10 anos à força.

Diante dos relatos e evidências, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica. A equipe policial conduziu o suspeito e a vítima à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi Guaçu, onde foram atendidos pelas autoridades de plantão.

A delegada de plantão ratificou a prisão do suspeito pelo crime de violência doméstica e lavrou o Boletim de Ocorrência. O suspeito permanece agora à disposição da Justiça enquanto aguardam os desdobramentos do caso.