Violência Doméstica em Mogi Mirim: Filho Invade Residência da Mãe e é Preso em Flagrante

Na manhã desta terça-feira, a cidade de Mogi Mirim foi cenário de um grave incidente de violência doméstica. Por volta das 4 horas da manhã, uma mulher, protegida por medida protetiva contra seu filho, teve sua residência invadida pelo mesmo. O agressor, armado com uma faca, exigia dinheiro e cigarros da vítima, ameaçando-a constantemente diante da negativa.

A vítima relatou que o filho, em evidente estado de ânimo alterado, entrou na casa de forma violenta. A situação se tornou ainda mais tensa quando ele começou a empunhar a faca, aumentando as ameaças. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, realizou a abordagem do indivíduo.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram a faca mencionada no bolso do agressor. Foi dada voz de prisão em flagrante ao homem, identificado apenas como E. As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi registrado um boletim de ocorrência por ameaça e violação de domicílio.

A faca, uma peça de uso doméstico, foi apreendida pelas autoridades. O criminoso permanece à disposição da justiça, aguardando as devidas providências legais.

Este incidente ressalta a importância das medidas protetivas e da atuação rápida das forças policiais em casos de violência doméstica, buscando sempre garantir a segurança das vítimas e a aplicação da justiça.