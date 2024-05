Violência Doméstica em Pedreira na Noite de 9 de Maio

Na noite de 9 de maio, um incidente de violência doméstica em Pedreira, as autoridades foram acionadas via COPOM para atender a uma ocorrência. Ao chegarem à residência em questão, depararam-se com uma cena de tensão e violência.

Segundo relatos, J. chegou à casa de sua mãe em um estado visivelmente alterado, evidenciando sinais de embriaguez e consumo de substâncias ilícitas. O cenário rapidamente se tornou caótico quando ele começou a destruir o fogão da sua mãe, desencadeando uma série de eventos ainda mais perturbadores.

Dona S. ousou confrontá-lo diante de seu comportamento agressivo, desencadeando uma reação explosiva por parte de J. que, munido de uma faca, ameaçou-a. Diante da iminente violência, tanto ela quanto seu esposo S. fugiram da residência em busca de segurança, aguardando a chegada da polícia.

O irmão de J., tentou intervir para conter a situação, porém acabou sendo gravemente ferido no olho direito e na face durante o tumulto. Este trágico episódio ocorreu antes da chegada das autoridades policiais, conforme relatado por J. ., uma vez que M. não estava presente no local no momento da intervenção policial.

J. foi detido pelas autoridades e conduzido ao plantão policial de Jaguariúna, juntamente com seus pais, para prestar esclarecimentos. O delegado de plantão, formalizou o Boletim de Ocorrência de Natureza Violência Doméstica , e o agressor permaneceu sob custódia.

Este incidente lamentável serve como um lembrete doloroso dos perigos da violência doméstica e da importância de intervir prontamente para proteger as vítimas e garantir a responsabilização dos agressores. A comunidade de Pedreira se une em solidariedade à família afetada e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus membros.