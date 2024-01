Violência Doméstica em Pedreira: Pai é Preso Após Agredir Filha Menor de Idade

Da Redação

Na tarde de hoje, as autoridades policiais foram acionadas via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência na cidade de Pedreira. O incidente envolveu um pai, identificado como A., que agrediu sua filha, K. L., de apenas 16 anos.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, K. L., que relatou ter sido agredida pelo pai com um tapa no rosto. Importante destacar que a adolescente já possuía medida protetiva em desfavor do pai, devido a agressões ocorridas em datas anteriores.

A mãe da vítima, esposa de A., confirmou o ocorrido e revelou que também é vítima de violência psicológica desde que seu esposo saiu da prisão. Em uma reviravolta, A. admitiu ter ficado preso por quase 10 anos e alegou que o desentendimento com sua filha, que resultou na agressão, se deu porque ela o “atingiu” com palavras de baixo calão.

Diante das informações coletadas, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pedreira, onde o Delegado de Plantão ratificou a voz de prisão de A. pelo crime de violência doméstica. O agressor permanecerá à disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia para determinação das medidas subsequentes.

Este incidente ressalta a importância de ações enérgicas contra a violência doméstica, reforçando a necessidade de proteção às vítimas e o cumprimento rigoroso das medidas protetivas estabelecidas pela justiça. A comunidade de Pedreira espera que casos como este sirvam de alerta para a urgência na implementação de políticas e recursos para prevenir e combater a violência no ambiente doméstico.