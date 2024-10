Virada Afro Cultural de Campinas abre inscrição para o curso de Produção Cultural

Foto: Larissa Caroline

A 3ª edição da Virada Afro Cultural de Campinas promove curso gratuito de produção Cultural entre os dias 29 de outubro e 01 de novembro

Em 2024 a Virada Afro Cultural de Campinas, em sua 3ª edição, vem com a temática “Construindo um Quilombo na Cidade das Andorinhas”. Como contrapartida social, entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro, o projeto vai promover um curso gratuito de produção cultural, sempre das 19h30 às 21h30, no MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas. São 30 vagas e as inscrições vão até o dia 21 de outubro pelo formulário.

Este ano, a edição do curso de Produção Cultural será voltada para o desenvolvimento de habilidades em escrita de projetos, produção de palco e comunicação cultural. Juntos, esses temas têm como objetivo apoiar os participantes, sejam atuantes ou não no setor cultural, no fortalecimento de suas práticas.

A cada encontro, um facilitador compartilha conteúdos e conhecimentos para enriquecer a experiência de quem está no curso. Quem estiver presente em todos os encontros, terá a chance de participar de um sorteio que vai selecionar um grupo para uma oportunidade de estágio na 3ª Virada Afro Cultural, vivenciando na prática a realização de um Festival. O estágio não é remunerado, mas oferece aprendizado e vivência de produção cultural.

Para participar basta fazer a sua inscrição através do formulário, entrar para o grupo de atualizações do curso, separar papel e caneta para essa jornada.

Além do curso, também como contrapartida social, foi lançada mais uma edição do Afro Manifesto, ação realizada em todas as edições do evento, contribuindo para o Plano Municipal pela Igualdade Racial de Campinas.

SERVIÇO

Curso de Produção Cultural

Inscrições gratuitas até 21/10 (segunda-feira): https://forms.gle/nSdGb6Z1Av37QkKp9

CRONOGRAMA DOS ENCONTROS

Escrita de Projetos Culturais

Facilitador: Jonatas Akin

Dia: 29/10 (terça-feira)

Hora: 19h30 às 21h30

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas | Rua Regente Feijó, 859 – Centro, Campinas

Comunicação Cultural

Facilitador: Adailton Moura

Dia: 30/10 (quarta-feira)

Hora: 19h30 às 21h30

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas | Rua Regente Feijó, 859 – Centro, Campinas

Produção de Palco

Facilitador: Hellio Augusto

Dia: 31/10 (quinta-feira)

Hora: 19h30 às 21h30

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas | Rua Regente Feijó, 859 – Centro, Campinas

Esquenta para a Virada

Dia: 01/11 (sexta-feira)

Hora: 19h30 às 21h30

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas | Rua Regente Feijó, 859 – Centro, Campinas

Exclusivo para participantes do curso.

FACILITADORES

Jonatas Akin

Conselheiro de Cultura no Território Sul de Campinas em 2020 e 2021. Educador social, ativista e mediador Afro Cultural em projetos socioculturais afroreferenciados de Campinas. Bacharel em Comunicação Social pela Metrocamp (2010). Especialista em Gestão, Política e Produção Cultural pela UNICAMP (2019). Especialista Lato Sensu em Educação e Cultura de Matriz Africana pela Fazenda Roseira e Faculdade São Marcos – FASAMAR de Porto Nacional-TO (2020).

Adailton Moura

Jornalista musical. Autor do livro: A Indústria da Música Gospel. Editor do RAPresentando.com. Escreve atualmente sobre música e arte para a Bantumen (Portugal), Rimas e Batidas (Portugal) e Sounds And Colours (UK). Também já escreveu para o TAB UOL, AUR, Calamidade, Per Raps, Rapzilla (EUA), Spotify e Sony Music. Tema da formação: comunicação cultural

Hellio Augusto

Produtor cultural com início de carreira como músico de sopro em 2012. Em quatro anos de atuação, destacou-se em eventos como Concerto Cênico Macunaíma 2023, Festival The Town 2023, Festival Nu Beat 2023, Festival das Margens ao Centro 2022, Festival Giro Cultural 2023, Bienal Sesc de Dança 2023 e Virada Afro Cultural de Campinas. Co-idealizou a série “Cria Periferia” em parceria com a EPTV, colaborou na exposição “Sobre Subsolo” de Andrea Mendes (2021), na 34ª Bienal de São Paulo com Grace Passô (2022), e produziu lives para Feac, Minha Campinas, Bons Ventos Produtora, Fundo Agbara e Quilombo Íris de Jesus.

Virada Afro Cultural de Campinas

Com realização anual, a Virada Afro Cultural que acontece sempre no mês de novembro já realizou duas edições do Festival e soma em seu portfólio importantes feitos na cidade de Campinas. Desde a primeira edição, a construção do Festival busca exibir toda a beleza odara da produção afro-brasileira do interior de São Paulo, levando em pauta debates e reflexões sobre as relações étnico-raciais por meio da cultura. A Virada Afro Cultural é sobre mostrar a força do povo preto, é sobre enaltecer nossos corredores culturais, pretos, espalhados por todo o interior de São Paulo, é sobre nossa resiliência, sobre ginga, sobre movimento. É sobre Asè. A Virada Afro Cultural também é sobre o enfrentamento ao racismo estrutural, ao epistemicídio dos saberes afro-referenciados. A Virada Afro Cultural é sobre agbara (potência em iorubá).

3ª Virada Afro Cultural de Campinas

Marcada para os dias 02 e 03 de novembro, na Estação Cultura de Campinas, a 3ª Virada Afro Cultural começa às 10h da manhã e segue até as 22h, nos dois dias de evento. Artistas solos, grupos e coletivos pretos ou afroindígenas se dividem em 20 apresentações, todas gratuitas nos dois dias de Festival. Entre as atrações está o Ruffneck Sound System, que fará uma edição especial para a Virada. No local haverá ainda uma feira Afro Literária, com autoras, autores, mestras, mestres e artistas de Campinas e região metropolitana. Além disso, 30 expositores vão compor a feira de Economia Afro Criativa, também na Estação Cultura. Para não precisar sair da Estação e aproveitar toda a programação, uma praça de alimentação afro referenciada estará montada durante os dois dias de evento. No sábado, 02, de manhã, em parceria com o projeto Rotas Afro, será feito um roteiro afro turístico pelos corredores culturais pretos da cidade. Trata-se de um roteiro pelos principais espaços de memória sobre a história do povo negro no centro da cidade. Vale lembrar que o local tem acessibilidade arquitetônica parcial. A 3ª Virada Afro Cultural de Campinas é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas. Para saber quais artistas estão confirmados para a 3ª Virada Afro Cultural de Campinas, clique aqui.

AfroManifesto

A Carta de Compromisso pela Equidade Racial inspirada em seu AfroManifesto e no Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, elaborado pelo Centro de Referência em Direitos Humanos na prevenção e combate ao racismo e intolerância religiosa, visa mostrar o projeto de equidade racial o Festival apoia. Lançado em setembro, antes das eleições, o AfroManifesto conta com a parceria da organização Minha Campinas e em seu lançamento, buscou o apoio de eleitores e eleitoras para instigar seus candidatos e candidatas a assumirem um compromisso, antes das eleições municipais se consolidarem. Seguimos com ele até o final do projeto e, agora, o objetivo é alcançar o máximo de assinaturas para entregar ao prefeito eleito e cobrar que as 15 diretrizes sejam aplicadas na cidade de Campinas.