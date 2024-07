Vitória Marcante da Equipe de Voleibol Sub-16 de Santo Antônio de Posse na ADR

No último dia 07, a equipe feminina sub-16 de voleibol do PAF – SESI brilhou em mais uma rodada da Associação Desportiva Regional (ADR). O jogo, realizado em Santo Antônio de Posse, contou com grande apoio da torcida local, que compareceu em peso para torcer e prestigiar as jovens atletas.

A equipe de Santo Antônio de Posse demonstrou grande habilidade e espírito de equipe, vencendo a partida contra a equipe de Socorro com um placar convincente de 3×0. Essa vitória reforça o talento e a dedicação das jogadoras e da comissão técnica.

Próximo Desafio

O próximo desafio da equipe será no dia 03 de agosto, quando enfrentará a equipe de Jacutinga na casa do adversário. As atletas estão confiantes e motivadas para buscar mais uma vitória e continuar sua trajetória de sucesso na competição.

Agradecimentos

A equipe de voleibol sub-16 de Santo Antônio de Posse expressa sua gratidão pelo apoio incondicional da torcida possense e pelo suporte da Prefeitura Municipal. Esse apoio tem sido fundamental para o desenvolvimento e sucesso do time.

Elenco

Capitã: Lara

Jogadoras: Letícia, Lavínia, Andressa, Emily, Kemilly, Ananda, Isabelly, Ana Leonino, Julieny, Luna, Sabrina, Larissa e Ana

Técnico: Gustavo Cilotti

Auxiliares: Beatriz Cavalaro e Roberta Saccomani

Estagiário: Marco

Com esse elenco dedicado e o suporte contínuo da comunidade, a equipe de Santo Antônio de Posse segue confiante e determinada para enfrentar os próximos desafios na ADR.

Vamos continuar apoiando e torcendo por essas talentosas atletas!