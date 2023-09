Viveiro Municipal fornece até 80 mil exemplares de flores e plantas ornamentais por mês

Crédito: Carlos Bassan

Com a chegada da Primavera, as plantas colorem os canteiros e parques da cidade

A Primavera está chegando! Neste sábado, 23 de setembro, começa a estação das flores. O Viveiro Municipal Engenheiro Otávio Tisselli Filho, no Parque Xangrilá, disponibiliza cerca de 80 mil exemplares de flores e plantas ornamentais, mensalmente, para colorir e embelezar a cidade.

Nesta segunda quinzena de setembro o Viveiro iniciou o cultivo da flor celósia plumosa anã. A espécie vai se juntar às petúnias, tagetes e sálvias, que são produzidas o ano todo, e deixar a estação. A gestão é da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Campinas, por meio do Departamento de Parques e Jardins (DPJ).

Além destes quatro tipos de flores, o Viveiro Municipal tem cerca de 30 espécies de plantas ornamentais, metade delas também com flores. O coordenador do Viveiro, Cleber Domene, explica que as flores e ornamentais cultivadas no local abastecem os 25 parques e bosques, as praças e os canteiros da cidade.

“As flores levam entre 40 e 45 dias para um tamanho em que já podem ser levadas para plantar na cidade. Em geral, saem daqui ainda em botão e vão desabrochar quando estão nos jardins”, explica o coordenador do Viveiro. Ele completa que essas espécies possuem cores fortes e vibrantes, que dão mais vida e beleza em todos os pontos onde são plantadas.

Algumas das espécies ornamentais do Viveiro que possuem flores são a primavera, jasmim-manga, lírio-amarelo, lantana, dorinha, murta-de-cheiro, moreia, alamanda-amarela, entre outras. Espécies ornamentais sem flores são as dracenas verdes, amarelas e tricolor; barba-de-serpente; cruzia; agaves-americana, verde e azul; entre outras. “As ornamentais levam cerca de oito meses para sair do Viveiro, com tamanhos entre 50 e 70 centímetros de altura”, completa Cleber.

No Viveiro também há cultivo de palmeiras, as ornamentais de grande porte. São cultivadas e mantidas por quatro anos e somente depois, quando estão com tamanhos entre dois e três metros, é que ganham as ruas da cidade. Algumas das palmeiras do Viveiro são as imponentes imperiais, a jerivá, triangular, areca-bambu; washingtônia etc.

“Para cultivar as flores e as plantas ornamentais no Viveiro, os funcionários coletam sementes e mudas de outras flores que já estão pela cidade”, completa o coordenador do Viveiro.

Viveiro Municipal

O Viveiro Municipal funciona desde junho de 2013 e fica no Parque Xangrilá. É dividido em duas partes: uma para cultivo de mudas de árvores e outra de flores e plantas ornamentais. Na divisão de flores, além de funcionários da Prefeitura, atuam 30 alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Campinas, que aprendem e lidam em todo o processo até que as plantas sejam destinadas às áreas verdes públicas. Nas terras do Viveiro é utilizado o adubo orgânico, produzido na Usina Verde, dentro da Fazenda Santa Elisa, também de gestão da Secretaria de Serviços Públicos.