VÔLEI MASCULINO LIVRE ESTREIA NESTE SÁBADO NOS JOGOS REGIONAIS

Começa neste sábado (16), a trajetória de Mogi Mirim na categoria livre masculino na 64ª edição dos Jogos Regionais. A cidade integra a 4ª Região Esportiva e a equipe da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Mogi Mirim foi sorteada para o Grupo D da primeira fase. Itobi e Santa Cruz das Palmeiras completam a chave.

Os jogos da fase inicial serão realizados no Ginásio Municipal Professor Antonio de Castro Carvalho, em Casa Branca. Mogi fará o quinto jogo da rodada deste sábado, a partir das 17h, contra Santa Cruz das Palmeiras. Já o segundo jogo será no dia 30 de julho, a partir das 16h, diante de Itobi.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória. São quatro chaves no total. O Grupo A tem Amparo, Araras, Pedreira e Rio Claro.Artur Nogueira, Bragança Paulista, Casa Branca e Leme estão no Grupo B e o Grupo C é formado por Indaiatuba, São João da Boa Vista e Santa Bárbara d’Oeste. A equipe mogimiriana é comandada por Alex Lucon e tem Gilmar Machado como assistente técnico.