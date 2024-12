Voleibol da Melhor Idade de Amparo disputou competição no Litoral de São Paulo

Até domingo, 8, o voleibol adaptado da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo, esteve em Praia Grande, no Litoral do Estado de São Paulo, disputando a 10ª edição do Interpraia.

A competição contou com a participação de mais de 800 atletas e 35 equipes, divididas por categoria. Amparo esteve nas areias com as equipes 45+, no masculino e feminino e 57+, feminino.

No feminino 45+, Amparo venceu os compromissos contra o Divas, de Santos e Amigos do Volei, por 2 sets a 0. Pelo mesmo placar, a equipe perdeu para o Guarujá e Maturidade Feliz, de Mairiporã, fechando a competição em 12º lugar, com 20 equipes. Pelo time jogaram Cláudia Frazão, Márcia, Cris Souza, Marleni, Cassandra, Carminha, Rita Jaconi, Tina, Cleide, Roberta e Dinorah

Na 57+, as mulheres venceram São José do Rio Preto e Osasco, por 2 a 1, e acabaram surpreendidas por São Pedro, por 2 sets a 0 e Araras, por 2 sets a 1. A competição contou com 24 agremiações e as amparenses fecharam na 13ª colocação. Carminha, Cali, Marleni, Maria Vezzan, Lucinha, Roberta, Cris Souza, Dinorah, Cleide, Rita Jaconi, Rita Bianchini e Lúcia Louveira, defenderam Amparo. Os resultados colocaram Amparo em 13º lugar, na competição que contou com 24 equipes.

Já no masculino, Amparo enfrentou Mogi Guaçu, Limeira, Atis de Praia Grande e Auriflama. A categoria contou com 8 equipes e finalizou em 6º lugar. Jorge, Segóvia, Marcílio, João Palestrino, André Nigra, Jessiel, Roberto e Gallo defenderam Amparo.

Amparo contou também a participação no Concurso de Miss com a atleta Lucia Pavan e nos Jogos de Mesa (Buraco) com a dupla Cristina Bueno e Cris Souza.As equipes foram orientadas pelos professores Cassandra e Rone.

“Foi uma experiência única, pois a competição aconteceu na areia, em vez da tradicional quadra. Ter nossas equipes em competições e ao mesmo tempo, contando com momentos de lazer e descontração não só somam para bons resultados, mas, para a Qualidade de Vida”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude, André Geraldo Zuchi – o Bidé.