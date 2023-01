Volta às aulas na rede municipal de ensino será na segunda-feira, 30 de janeiro

As aulas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu voltam na próxima segunda-feira, 30 de janeiro. Cerca de 17.200 alunos dos nove Centros de Educação Infantil (CEIs), 11 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 33

Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emeis), 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e da Fundação Educacional Guaçuana (FEG) iniciam o ano letivo de 2023.

O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, contou que durante o mês de janeiro a pasta vem se organizando juntamente com os professores e funcionários das unidades escolares para o retorno das aulas. “Este é um momento importante porque os estudantes voltarão com a rotina de estudos e, assim, conviver diariamente com os colegas, professores e funcionários das escolas”, comentou.

Paulo Paliari destacou que a Secretaria Municipal de Educação continuará seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo, de combate e prevenção à Covid-19. “Todos os protocolos básicos de combate à doença serão mantidos, como o uso álcool em gel e higienização dos ambientes escolares. O trabalho sanitário de higienização será realizado pelos servidores de cada uma das escolas”, contou.

Ele disse que os serviços de manutenção de roçagem e de limpeza das escolas também continuam sendo realizados. Ao todo, 78 prédios educacionais estão recebendo as ações de zeladoria”, disse.

Reunião

Nesta sexta-feira, 27 de janeiro, a Secretaria Municipal de Educação ressalta que a equipe gestora dos Centros de Educação Infantil (CEIs) e das Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emeis) irão realizar reunião com os pais ou responsáveis destas unidades. O horário da reunião dos alunos dos CEIs será às 8h. Já a reunião das Emeis será às 8h e às 14h, de acordo com o horário de matrícula.