Volta as aulas prosseguem “tranquila”, diz Post de Prefeitura

De acordo com o Post feito no Facebook Oficial da Prefeitura de Engº Coelho, a volta às aulas em no MUNICÍPIO segue de forma tranquila em todas as escolas da rede.

Segundo a postagem, a volta às aulas teve início na segunda-feira (31), uma semana após o início das atividades nas creches.

Informa ainda que: todos os protocolos de saúde estão sendo cumpridos pela equipe de funcionários e funcionários da Vigilância em Saúde (VISA), seguem dando apoio às escolas.