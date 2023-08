VOLTA DO MATO SECO TEM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA EDIÇÃO DE 2023

A Secretaria Municipal de Esportes e Recreação (SER) está planejando a edição 2023 da Volta do Mato Seco de Mountain Bike. A competição será no dia 27 de agosto e as inscrições já podem ser realizadas até o dia 25 de agosto pelo site https://kalangasbikers.com.br.

A 17ª edição da Volta do Mato Seco terá saída e chegada na Avenida 19 de maio em frente ao Centro Cultural “Juventino Distefano” e, assim como nas edições anteriores, terá estrutura no local com praça de alimentação e palco para apresentações. “A Volta do Mato Seco é tradicional e segue batendo recorde de inscrições ano após ano”, comentou o secretário de Esportes e Recreação, Salomão Gomes da Silva Junior.

Promovida desde 2004, a competição estará dividida em 26 categorias, sendo 36 quilômetros de percurso com altimetria acumulada de 501 metros. A expectativa da pasta é reunir ciclistas de todas as regiões do estado de São Paulo e Sul de Minas. Não há custo para a inscrição, sendo solicitado apenas a doação de dois quilos de alimento não perecível (arroz, feijão ou óleo) que posteriormente será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Estiva Gerbi.

O ponto de encontro dos ciclistas e a largada serão na Avenida 19 de maio em frente ao Centro Cultural “Juventino Distefano”, sendo a entrega dos kits entre 7h e 8h. A largada está marcada para às 8h30. A premiação acontecerá por volta das 12h, sendo que haverá premiação em dinheiro para a categoria geral, além de, entrega de troféus e medalhas.