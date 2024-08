Webinar dos Comitês PCJ debaterá Planos Municipais de Saneamento Rural

Evento virtual será às 13h30 no dia 21 de agosto, organizado pela CT-Rural

“Planos Municipais de Saneamento Rural: Caminhos para a Sustentabilidade e a Saúde” será o tema do webinar organizado pela Câmara Técnica de Uso e Conservação de Água no Meio Rural (CT-Rural) dos Comitês PCJ. O evento acontecerá no dia 21 de agosto (quarta-feira), a partir das 13h30, com transmissão pelo YouTube e o apoio da Agência das Bacias PCJ. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. (mais informações abaixo)

O webinar pretende mostrar a importância dos Planos Municipais de Saneamento Rural com o objetivo de promover a discussão e a elaboração de políticas públicas eficazes para o planejamento do saneamento, com foco na implementação e execução de Planos de Saneamento Rural, incluindo a participação da população local, a segurança da água e padrões de potabilidade viáveis.

O coordenador da CT-Rural, João Baraldi, explicou porque foi escolhido esse tema e a expectativa em relação ao evento. “Nós escolhemos os Planos Municipais de Saneamento Rural como tema por uma questão até de cidadania, porque a cidade recebe água tratada e por que não o produtor rural? O custo é maior, mas nós temos que desafiar. Eu acho que é importante saber a água que o produtor rural está tomando. Então, é essa a finalidade nossa, dar cidadania também para o rural. A expectativa é que as pessoas participem do webinar e compartilhem da nossa ideia. O país é riquíssimo, o Estado de São Paulo tem muito dinheiro, então eu acho que se tiver uma boa vontade, a água tratada vai chegar para o rural também”, declarou Baraldi.

Durante o evento, serão apresentados casos de sucesso de municípios que elaboraram e executaram o plano. A atividade será dividida em três painéis: Painel 1: Planos Municipais para a Área de Saneamento Rural; Painel 2: A Importância do Saneamento Rural para o Desenvolvimento Sustentável; e Painel 3: Qualidade da Água no Meio Rural.

A coordenadora-adjunta da CT-Rural, Melissa Sampaio, ressaltou também que o objetivo é conseguir maior participação dos municípios. “A nossa principal motivação para realizar esse webinar é que a gente percebeu que alguns municípios já estão conseguindo fazer a elaboração do plano e tem muitos municípios que não fazem ou têm dificuldade em fazer. Então, o nosso intuito é levar para esses municípios quais são os passos que têm que ser feitos, como é feita essa elaboração desse plano, quais as dificuldades que os municípios que já executaram estão sentindo, e quais as ferramentas que eles possuem, quais as tecnologias que estão relacionadas ao saneamento na área rural, para eles entenderem a importância dos municípios terem o seu próprio Plano de Saneamento Rural”, reforçou Melissa.

INSCRIÇÕES GRATUITAS

Para participar é necessário realizar inscrição pelo link https://bit.ly/Webinar_CTRural2024. Os inscritos receberão o link para acesso à transmissão pelo YouTube ao final do preenchimento do formulário.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a CT-Rural dos Comitês PCJ pelo e-mail: ctrural@comites.baciaspcj.org.br. Mais informações no link https://bit.ly/PlanosRurais .

SERVIÇO

Webinar “Planos Municipais de Saneamento Rural: Caminhos para a Sustentabilidade e a Saúde”

DATA: 21/08/2024

HORÁRIO: A partir das 13h30, no YouTube

INSCRIÇÕES GRATUITAS: https://bit.ly/Webinar_CTRural2024

REALIZAÇÃO: Comitês PCJ

ORGANIZAÇÃO: Câmara Técnica de Uso e Conservação de Água no Meio Rural (CT-Rural)

INFORMAÇÕES: ctrural@comites.baciaspcj.org.br

PROGRAMAÇÃO:

13h30 – Abertura

João Primo Baraldi – Coordenador da CT-Rural | Sindicato Rural de Rio Claro

Melissa Pin Lucheti Sampaio -Coordenadora Adjunta da CT-Rural | CATI-SAA

Denis Herisson da Silva – Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

13h45 – Painel 1: Planos Municipais para a Área de Saneamento Rural

Moderadora: Ana Lucia Brasil (ABES-SP)

Palestra 1

Avaliação dos Planos Municipais de Saneamento Rural dos Comitês PCJ

Sergio Razera (Agência das Bacias PCJ)

Palestra 2

Apresentação do Plano Municipal de Saneamento Rural de Itatiba

Dennis Lai (Prefeitura Municipal de Itatiba)

14h45 – Painel 2: A importância do Saneamento Rural para o Desenvolvimento Sustentável

Moderador: Promotor Rodrigo Sanches Garcia (MP-SP | GAEMA)

Palestra 1

Implementação dos Planos Municipais de Saneamento Rural: Desafios, Oportunidades e Fontes de Investimento

Alexandre Ribeiro Motta (FUNASA)

Palestra 2

Plano de Amostragem da Qualidade da Água para Consumo Humano na Área Rural

Roseane Maria Garcia Lopes de Souza (Câmara Técnica de Saúde Ambiental dos Comitês PCJ)

15h45 – Painel 3: Qualidade da Água no Meio Rural

Moderadora: Melissa Pin Lucheti Sampaio (CATI-SAA)

Palestra 1

Monitoramento da Qualidade da Água como Ferramenta Indispensável de Sensibilização e participação da População Envolvida

José Antônio da Motta Ribeiro (FUNASA)

Adam Douglas Sebastião Pinto (FUNASA | SUEST-SP)

Palestra 2

Tecnologias de Saneamento para a Área Rural

Adriano Luiz Tonetti (FECFAU | UNICAMP)

Palestra 3

A importância dos Planos de Segurança da Água para os Planos Municipais de Saneamento Rural

Roseane Maria Garcia Lopes de Souza (ABES-SP)

16h45 – Perguntas e respostas

17h15 – Sessão de Encerramento

Resumo dos debates

Elaboração de um documento final com propostas e recomendações

Palavra dos participantes e organizadores