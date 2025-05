Whindersson lança parceria com Lucas Lucco em música “Quem É Você?”

Whindersson Nunes acaba de anunciar mais um capítulo de sua trajetória musical: a canção “Quem É Você?”, em parceria com Lucas Lucco, chega às plataformas digitais dia 16 de maio. Nascida de um mergulho profundo na alma, a música propõe uma viagem de volta à própria essência, explorando temas como perdão, sombras internas e o recomeço a partir do amor-próprio.

A faixa é um convite ao despertar e à conexão com o presente e com o que há de mais verdadeiro dentro de cada um. Com uma sonoridade que resgata a autenticidade de composições anteriores de Whindersson, “Quem É Você?” aposta em um R&B estilizado, que mistura com delicadeza elementos acústicos e eletrônicos, resultando em uma atmosfera suave e emocionalmente potente.

O feat com Lucas Lucco surgiu de forma natural, após ambos viverem momentos de reflexão e busca por si mesmos. Ao gravar a canção no estúdio, Whindersson sentiu que ela precisava ser compartilhada com alguém que compreendesse o propósito da mensagem; e Lucas foi o nome ideal. O encontro aconteceu em abril, quando gravaram juntos as vozes da música que promete tocar corações e provocar uma pergunta poderosa: Quem é você?

Enquanto se reconecta musicalmente, Whindersson também comemora o sucesso avassalador de sua nova turnê de humor, “Isso Definitivamente Não é um Culto”. O espetáculo recentemente bateu o recorde de 38 mil ingressos vendidos em apenas 24 horas e já soma dezenas de datas confirmadas no Brasil e na Europa. De Macapá a Porto Alegre, de Natal a Londres, o artista segue lotando teatros e arenas com um show que mistura humor, reflexão e autenticidade. Confira as próximas apresentações em whindersson.nonstop.com.br/agenda.