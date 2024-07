XX Torneio da Amizade de Voleibol Master Internacional Encanta Holambra

O XX Torneio da Amizade de Voleibol Master Internacional, realizado em Holambra, encerrou-se com grande sucesso. O evento, idealizado pelo professor Lourival Faria em parceria com Gustavo Fernandes Vaz Pires, movimentou não apenas o esporte, mas também a economia local, deixando uma marca positiva na cidade.

Professor Lourival comentou: “É um projeto que visa a qualidade de vida das atletas. Ele se baseia na integração, amizade e esportes. A cidade de Holambra foi escolhida entre outras pela tradição e pelo acolhimento que tivemos do departamento de esportes do município.”

Participação Internacional e Espirito de Amizade

Atletas de diversos estados e países participaram, mostrando o verdadeiro espírito esportivo e de amizade que o torneio representa. Liduina, de Fortaleza, Ceará, da categoria 55 anos e 60+, destacou a organização do evento: “É um torneio super organizado, onde as atletas têm a oportunidade de conhecer pessoas de todos os estados e outros países, valorizando a categoria master que vem crescendo no país e no mundo.”

Telma Regina, da equipe tradicional de São Paulo e ABC Paulista, expressou seu orgulho: “É com muito orgulho que a equipe participa deste XX Torneio na cidade de Holambra, competindo com equipes de vários países e agradecemos pela participação.”

O time das atletas de 70 anos comemorou sua primeira vitória no torneio. Maria da Graça, de 72 anos, do time AI Brasil, afirmou: “Estamos felizes em participar deste torneio. Temos paixão pelo voleibol, que é tudo para nós e para a equipe.”

Atividades Paralelas e Cultura

Além das competições, o torneio também trouxe Vanne Grete, que desenvolveu técnicas de desenho, agradando a todos, especialmente às crianças. Para seguir seu trabalho, Vanne pode ser encontrada nas redes sociais como @vannegrete.

O torneio não só promoveu a prática esportiva, mas também fortaleceu os laços de amizade e a integração entre as atletas, consolidando Holambra como um ponto de encontro do voleibol master internacional.

Resultados Finais

Veja abaixo as tabelas com os resultados finais do torneio que deixou a todos ansiosos para saber se no próximo ano Holambra será contemplada novamente com essa festa da amizade no esporte:

Equipes:

AMIGAS SP, MG, ( DE ROSA) X VIVER – DF ( 3⁰ e 4⁰ colocadas respectivamente) categoría 65

Equipes:

OASIS DO DESIERTO – CHILE x REBELDES – MÉXICO ( 2⁰ e 1⁰ colocados respectivamente) categoría 40

*México sendo BI campeão este ano

Chile x Vôlei Sapé cat 35