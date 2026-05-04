Ypê fortalece seu Programa de Gestantes para apoio a colaboradoras do pré-natal ao puerpério

Iniciativa passa a oferecer acompanhamento com enfermeiras obstetras, somando-se a benefícios de destaque no mercado, como licença-maternidade de 6 meses e suporte estrutural no retorno ao trabalho

Ypê anuncia a ampliação do seu Programa de Gestantes, reforçando seu compromisso em garantir segurança psicológica e estrutural para as mulheres durante a gravidez, o puerpério e o retorno ao trabalho. A iniciativa, que antes se baseava no amparo às grávidas, no esclarecimento de dúvidas por meio de palestras e suporte psicológico, evolui agora para um acompanhamento contínuo, preventivo e personalizado, conduzido por enfermeiras obstetras.

A evolução deste benefício reflete a visão da companhia de que a maternidade complementa a carreira profissional e acrescenta um valor imensurável à diversidade do ambiente corporativo. Com o programa, a Ypê consolida-se como um verdadeiro ecossistema de cuidado, focando na redução de riscos gestacionais e na promoção de uma jornada mais segura para a mãe e para o bebê.

Acompanhamento especializado e foco na prevenção

O novo formato do programa monitora a saúde da gestante desde o pré-natal até os 30 dias de vida da criança. A equipe técnica especializada atua em parceria com o Centro de Cuidados Ypê, com contatos realizados conforme a necessidade de cada gestação, garantindo o livre acesso às participantes para sanar dúvidas a qualquer momento.

O acompanhamento segue o Protocolo Ouro do SUS, com envio de exames de pré-natal, do calendário de vacinas e demais informações referentes a saúde da mãe. Caso haja a falta ou alteração em algum exame ou vacina importante, a enfermeira obstetra do Programa em conjunto com o Centro de Cuidados orienta a paciente ou, se necessário, fornece a guia do exame solicitado. Após o nascimento do bebê, o acolhimento continua com a entrega de um Kit Gestante, composto por itens como mochila térmica, almofada de amamentação, sapatinhos e produtos de higiene.

A iniciativa é 100% gratuita, voluntária para colaboradoras e dependentes, atuando de forma complementar às consultas com o médico obstetra e ao pré-natal, mantendo o sigilo e confidencialidade dos dados médicos e pessoais (LGPD). “Na Ypê, acreditamos que o cuidado com as pessoas deve ser contínuo, especialmente em um momento tão transformador quanto a maternidade. Aperfeiçoamos o Programa Gestante com o objetivo de garantir que cada mulher tenha a segurança e as orientações necessárias para uma jornada saudável e tranquila. Queremos estar presentes oferecendo cuidado, suporte, acolhimento e informação”, afirma Cristiane Lacerda, Diretora Executiva de Gente, Cultura, Diversidade e Inclusão da Ypê.

A iniciativa atua como um suporte às colaboradoras e não substitui o pré-natal com o obstetra. Tanto que o acompanhamento médico comprovado é um dos requisitos para a participação no programa.

Benefícios que vão além da gestação

Para garantir que as mulheres tenham o melhor acolhimento também após o nascimento do bebê, a Ypê oferece um pacote robusto de benefícios, que inclui uma licença-maternidade estendida de 6 meses — um diferencial considerável, já que a maior parte do mercado concede 4 meses.

Toda essa rede de apoio voltada à maternidade se soma a outros benefícios de bem-estar já disponíveis para todos os colaboradores da companhia – seja em posições operacionais ou gerenciais – como convênio médico e odontológico (com dentista no local de trabalho em determinadas unidades), seguro de vida com cobertura de até 24 salários, participação anual nos lucros, bolsa de estudos (estendida a dependentes), cesta mensal de produtos Ypê, previdência privada, entre outros.

Sobre a Ypê

A Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Banho a Banho. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista e entre as melhores empresas na categoria indústria pelo GPTW 2025. Signatária do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a Ypê é a única empresa do setor de limpeza reconhecida por dois biênios consecutivos como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).

Foto Ilustrativa