Zé Neto & Cristiano levantam público do Jaguariúna Rodeo Festival até o amanhecer

créditos: @timedefoto

Dupla canta maiores sucessos e prioriza megaevento sertanejo em agenda seleta de shows

Zé Neto & Cristiano marcaram presença na segunda noite do Jaguariúna Rodeo Festival com uma apresentação incrível que se estendeu até o amanhecer de domingo (24). A dupla se impressionou com a multidão de 40 mil pessoas que lotou a 34ª edição do megaevento sertanejo e agitou o palco com seus maiores sucessos.

A plateia cantou com os artistas músicas como Barzinho Aleatório, Ferida Curada, Você Beberia ou Não Beberia? e Oi Balde, uma das mais executadas nas rádios e plataformas de streaming.

A participação no Jaguariúna Rodeo Festival foi prioridade na agenda de Zé Neto & Cristiano, que têm privilegiado a família e diminuído a agenda de shows.

“De um ano para cá estamos com o nosso escritório e demos uma diminuída na quantidade de shows. Temos o nosso próprio avião e fica mais fácil de facilitar a logística de ir e voltar. Não ficamos tanto tempo [longe da família] como a gente ficava, mas no começo era muito difícil. Hoje, a gente tem esse conforto. Na realidade, é uma necessidade ter um avião e fazer essa logística de poder ir e voltar para casa”, explica Zé Neto.

“Neste mês, dormimos em casa praticamente depois de todos os shows. É muito bom. Para qualquer artista, essa situação é, talvez, uma das barreiras mais difíceis de ultrapassar. Eu me lembro que, em 2014, ficamos quatro anos em Goiânia e foi um período muito difícil. Hoje, graças a Deus, a rotina está muito tranquila. Três filhos também, tem que pensar mais na família”, complementa Cristiano.

Sempre brincalhão, Zé Neto aproveita para tirar sarro do parceiro: “O homem está uma máquina de fazer filhos”.

O Jaguariúna Rodeo Festival continua na próxima semana com as seguintes atrações:

Dia 29 – Ana Castela, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, DJs KVSH e Malifoo

Dia 30 – Jorge & Mateus, Luan Santana, Gustavo Mioto e Dennis

https://drive.google.com/drive/folders/16FR9FpCd5aonb04PAwQ6hmptj7uv1HBq