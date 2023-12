Zezo Potiguar lança álbum sertanejo com 17 faixas, entre inéditas e regravações

Cantor estreou o projeto ‘Zezo Fora do Comum’ no último sábado (2) com exclusividade no Sua Música

Mais um projeto de sucesso assinado por Zezo Potiguar! No último sábado, 2 de dezembro, o cantor lançou o seu novo álbum, ‘Zezo Fora do Comum’, com exclusividade na plataforma Sua Música. Com pouco mais de um dia de divulgação, o projeto já alcançou o marco de mais de 345 mil plays e 23.1 mil downloads, além de estar recebendo diversos elogios por parte do público.

‘Zezo Fora do Comum’ – como faz jus ao nome – apresenta um lado um tanto quanto inusual do cantor. O álbum traz, além de duas canções inéditas, quinze regravações de músicas assinadas por grandes artistas – como Marília Mendonça, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, entre outros. É perfeito para o público que não vive sem o sertanejo nas playlists!

Além da novidade em carreira solo, Zezo Potiguar segue em turnê com o projeto ‘À Vontade’, no qual compartilha palco com Luan Estilizado e Raí Saia Rodada.

Atualmente, o cantor conta com mais de 870 mil ouvintes mensais no Spotify, além de somar mais de 640 mil inscritos apenas em seu canal oficial do YouTube e, nas redes sociais, conta com 1.6 milhões de seguidores no Instagram e ainda 440.2 mil no TikTok.