O Centro de Controle do Zoonoses de Mogi Guaçu, a partir de orientação do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de São João da Boa Vista, suspendeu a campanha de vacinação antirrábica em 2020 por conta do novo coronavírus.

Desta forma, donos de cães e gatos deverão procurar clínicas veterinárias para realizar a rotina vacinal dos animais. A campanha será reprogramada de acordo com dados da pandemia de Covid-19.