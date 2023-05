️Tradicional ‘Feirinha’ é reestruturada e ampliada na ‘Praça do Rodrigo’.

A Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Cultura, integrou na Praça Presidente Kennedy, conhecida ‘Praça do Rodrigo’, as feiras ‘Artes e Sabores’ e ‘Amigos do Carro Antigo de Cosmópolis’, recriando a ‘Feirinha’.

A reestruturação tem como objetivo aprimorar a ‘Feirinha’, dentre os mais tradicionais eventos do calendário municipal, realizada mensalmente há mais de 30 anos na ‘Praça do Rodrigo’.

A primeira nova edição da ‘Feirinha’ aconteceu no domingo (07), aberto pela manhã com o desfile e exposição de veículos antigos, iniciada com apresentações de bandas de rock e artistas locais.

Nesta nova restruturação da Feirinha, foram agrupadas barraquinhas de artesanato, comidas típicas e ‘food trucks’ (carros gastronômicos temáticos), integrados na área de eventos da Praça com as exposições de carros antigos e ‘mercado de pulgas’, produtos colecionáveis e itens automobilísticos.

A ‘Feirinha’ é organizada pela Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio conjunto de secretarias, comerciantes, feirantes e o grupo ‘Amigos do Carro Antigo de Cosmópolis’.

O evento é livre e gratuito, acontecendo periodicamente na ‘Praça do Rodrigo’, realizado no segundo domingo de cada mês.

Outras informações e cadastramentos para participar da feira e exposições, podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Santa Gertrudes, nº 254, Centro, telefones 3812-3101 e 3872-4223.

Os interessados em expor nas edições do grupo ‘Amigos do Carro Antigo de Cosmópolis’, devem entrar em contato com o Ligeirinho (19) 97405-2213 – presidente do grupo e um dos organizadores do encontro.