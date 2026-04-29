100% da rede elétrica das escolas está concluída para instalação de ar-condicionado

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse concluiu nesta semana 100% das adequações elétricas nas unidades da rede municipal de ensino, etapa essencial para a instalação e funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado adquiridos para as escolas.

Quando a atual administração assumiu, em 2025, os equipamentos já haviam sido comprados e, em alguns casos, até instalados. No entanto, as unidades não contavam com a preparação elétrica necessária para o funcionamento, o que impedia o uso dos aparelhos.

Diante desse cenário, a Prefeitura, por meio de um trabalho conjunto entre as Secretarias de Serviços Públicos e Meio Ambiente e de Educação, e em parceria com a Neoenergia Elektro, realizou uma série de intervenções. As ações incluíram a troca de padrões de energia, instalação de novas caixas elétricas e melhorias na infraestrutura, garantindo segurança e eficiência no uso dos equipamentos.

Com a finalização dessa etapa, todas as escolas da rede municipal estão preparadas para receber os equipamentos. As últimas adequações foram concluídas na EMEF Conceição Godoy Menuzzo e na Quadra Poliesportiva Elvis Atílio Mazan, fechando o ciclo de melhorias em 100% das unidades.

A próxima fase será realizada pela empresa responsável pelos aparelhos de ar-condicionado, que fará a ligação dos equipamentos e os testes de funcionamento em todas as unidades.

Até o momento, 171 aparelhos de ar-condicionado já estão em funcionamento na rede municipal. As unidades que já operam com 100% dos equipamentos ativos são: AMEE (12), EMEI Olga Amélia (6), EMEI Beija-Flor (6), EMEI Isaltina (4), EMEF Mário Bianchi (13), EMEI Primeira Estação (13), EMEI Vó Landa (6) e EMEI Alice (4).

Outras unidades já contam com parte dos aparelhos em funcionamento e seguem em fase de conclusão e ajustes: EMEF Mary Rosa (4 aparelhos necessitam manutenção), EMEI Regina Lala (5 aparelhos sem funcionamento), EMEF Augusto Coelho (3), EMEI Castelo da Criança (1), EMEI Albertina Dias de Moraes Longhi (2), EMEF Isaura de Carvalho Coelho (8), EMEF Elisabete Lala Villalva (1), EMEF Conceição Godoy Menuzzo (7), EMEI Maria Carolina (1) e EMEF Maria Vicençotti (2), além da unidade do Letícia (km), onde 4 aparelhos já foram instalados e aguardam início da operação.