Escola de Mountain Bike Pedalando pela Cidadania tem 40 vagas abertas

Adolescentes entre 12 e 18 anos ainda podem se inscrever pelo site www.pauliniabmx.com.br; aulas tiveram início no último dia 4, em Paulínia

O projeto sócio esportivo Escola de Mountain Bike Pedalando pela Cidadania tem 50 vagas gratuitas abertas. A iniciativa é do Paulínia Racing Bicicross, associação sem fins lucrativos fundada há 25 anos em Paulínia. Os adolescentes entre 12 e 18 anos podem se inscrever pelo site www.pauliniabmx.com.br.

As aulas começaram no último dia 4 e acontecem de segunda e quarta-feira, das 8h30 às 10h, na turma da manhã, e das 15h às 16h30, nas turmas da tarde, na Pista de MTB XCO (Cross Country Olímpico) construída ao redor da lagoa do Parque Brasil 500 (ao lado do Theatro Municipal “Paulo Gracindo”).

Ao todo, a Escola de Mountain Bike Pedalando pela Cidadania oferece 100 vagas. Parte já delas (60) já foi preenchida. Para o adolescente entre 12 e 18 anos de idade se inscrever, bastam querer praticar o esporte e estar matriculado no sistema educacional de sua faixa etária. O projeto fornece bicicletas novas da Sense, capacetes, uniformes, luvas e kit lanches.

“É uma oportunidade para os adolescentes se prepararem tanto para o esporte, quanto para a vida”, explica Julio Brustolin, presidente do Paulínia Racing Team. “O projeto conta com toda a estrutura e é gratuito. O objetivo é mais do que formar atletas, é formar cidadãos.”

Nos primeiros dias de aula, os alunos conheceram mais sobre a modalidade e participaram de atividades que fortalecem o equilíbrio, o controle e a coordenação motora. “A aula é dinâmica. Além das técnicas de ciclismo, há exercícios funcionais, interação com a psicóloga e assistente social e uma pausa para o lanche. Os adolescentes estão muito empolgados em participar do projeto e querem aprender rápido”, conta o professor do projeto Marcelo Aranha.

A Escola de Mountain Bike Pedalando pela Cidadania se tornou realidade, em virtude do patrocínio da Bayer e da GR Química, que fizeram aportes necessários para financiar o projeto por 11 meses, através da Lei de Incentivo, da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, do governo federal.

Serviço

– Inscrições online: www.pauliniabmx.com.br;

– Entrega de documentos e comprovante de inscrição na sede do Paulínia Racing Bicicross – Rua dos Estados, S/N – Poliesportivo do Monte Alegre;

– Informações (19) 3844-5871.