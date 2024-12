Identificadas Vítimas do Duplo Homicídio em Santo Antônio de Posse

Fotos Redes Sociais

Na noite de ontem, 22 de dezembro, um duplo homicídio abalou a cidade de Santo Antônio de Posse. As vítimas foram identificadas como Maraiza Aparecida Maciel, de 40 anos, e Carolina Gabriela de Oliveira, de 34 anos. Ambas foram alvejadas a tiros em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela polícia.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas para exames periciais. Até o momento, o velório das vítimas segue sem definição de data e hora.

As autoridades informaram que as investigações estão em andamento, e esforços estão sendo feitos para identificar e localizar o autor dos disparos. Qualquer informação que possa auxiliar na elucidação do caso pode ser encaminhada anonimamente às forças policiais locais.