18º Concurso de Qualidade do Café do Circuito das Águas Paulista e 1ª Expo Café & Conexões movimentam Serra Negra em outubro

Região que integra o cinturão cafeeiro paulista revela melhores grãos da safra 2025, promove espaço de negócios e anuncia finalistas

São Paulo, 06 de outubro de 2025 – Com o interior paulista ocupando posição de destaque na produção nacional de café, o Circuito das Águas vem ganhando protagonismo na cena dos cafés especiais. É nesse movimento de valorização da qualidade e da inovação que acontece, no dia 10 de outubro de 2025, às 9h, no Serra Negra Esporte Clube, a premiação do 18º Concurso de Qualidade do Café do Circuito das Águas Paulista, junto à estreia da Expo Café & Conexões, espaço de encontro entre produtores, compradores, especialistas e instituições comprometidas com o futuro da cafeicultura regional.

Para esta edição, o evento recebeu 57 amostras de produtores de Serra Negra, Amparo, Socorro, Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul e Jaguariúna. As provas de classificação foram realizadas entre os dias 24 e 25 de setembro, na sede do Sindicato Rural de Serra Negra, avaliadas pelos Q-Graders Joaquim Inácio Sertório Neto, Camila Arcanjo, Anderson Ferreira Luz e Alex Eduardo Magalhães. A coordenação técnica foi de Roseli Vasco de Toledo, a coordenação geral de José Eduardo Malaghodi e a organização executiva de Elaine Pereira, com apoio da CATI.

Entre os finalistas está o café Flor da Montanha, produzido na tradicional Fazenda Imigrantes, localizada em Amparo (SP). Fundada em 1869, a fazenda reúne história, técnica e condições naturais privilegiadas pela Serra da Mantiqueira: altitude, clima ameno e solo fértil formam um terroir singular que confere complexidade e riqueza de sabores aos grãos. A maturação lenta, favorecida pelas noites frescas e dias ensolarados, resulta em cafés com doçura equilibrada, acidez refinada e aromas marcantes.

Na solenidade de Serra Negra, serão premiados os três primeiros colocados nas categorias natural, cereja descascado, microlote, fermentado e orgânico. Todos os participantes receberão Laudo de Classificação, e haverá menção especial ao terreirista responsável pela amostra com maior nota geral. O evento também prestará homenagem in memoriam a Ary Corsi Ferraresso, que durante décadas atuou na compra, beneficiamento e classificação dos cafés da região com destino à exportação, sendo proprietário da primeira máquina de beneficiamento de café em Serra Negra, a Máquina São João – Ferraresso Cafés. Produtor no município por mais de 40 anos, o sr. Ary contribuiu de forma significativa para o fortalecimento da cafeicultura regional.

Neste ano, por idealização de Rafael Ferraresso, filho do sr. Ary, foi criado o “Prêmio Ary Corsi Ferraresso – Personalidade do Setor Cafeeiro do Circuito das Águas Paulista”. Este prêmio visa homenagear quem se destacou no último ano em ações que contribuíram para o desenvolvimento, melhoria e divulgação dos Cafés do Circuito das Águas Paulista. O vencedor será revelado apenas durante a cerimônia de premiação.

De acordo com a metodologia da Specialty Coffee Association (SCA), que avalia 14 tributos, cafés com notas entre 80 e 84,99 pontos são classificados como especiais – boa qualidade; entre 85 e 89,99, como qualidade superior; e acima de 90 pontos, como excepcional. Essa avaliação reforça a importância do concurso como vitrine da qualidade e do potencial econômico dos cafés do Circuito das Águas, fortalecendo o elo entre tradição e mercado.

Além da premiação, o evento contará com a Expo Café & Conexões, programação que vai até as 20h, com exposição de marcas da região, palestras e oficinas técnicas e um encontro de negócios com curadoria do Sebrae. A entrada é gratuita e aberta ao público.

SERVIÇO

Evento: 18º Concurso de Qualidade do Café do Circuito das Águas Paulista + Expo Café & Conexões

Data: 10 de outubro de 2025

Horário: 9h às 20h

Local: Serra Negra Esporte Clube

Endereço: Rua José Oscar Bruschini Silveira, 186 – Serra Negra (SP)

Informações para a imprensa: Elaine Cristina Pereira, (19) 99932-1809