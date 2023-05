19 de maio, Dia Mundial do Médico de Família

Os avanços e o que há a caminhar na saúde do Brasil

_Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família, Zeliete

Linhares Leite Zambon, destaca o papel das médicas e médicos

especialistas, aponta maior reconhecimento e outras conquistas para a

saúde desde janeiro de 2023 e comenta questões que necessitam de

agilidade na implementação_

Em 19 de maio, destaca-se globalmente o Dia Mundial da

Médica e do Médico de Família. Desde a sua criação pela

Organização Mundial dos Médicos de Família (World Organization of

Family Doctors – WONCA), em 2010, o World Family Doctor Day – WFDD é

uma oportunidade para reflexão sobre o papel vital desses profissionais

e da atenção primária nos sistemas de saúde de todo o planeta.

Membro da WONCA, a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e

Comunidade (SBMFC) apoia a campanha mundial. O tema de 2023 é “Médicos

e médicas de família: o coração dos cuidados em saúde”.

A iniciativa é alicerçada em quatro pilares: Continuidade do Cuidado,

indicando como a especialidade presta assistência abrangente em todas

as fases da vida dos cidadãos; Cuidado Centrado no Paciente, pontuando

a construção relacionamentos sólidos com os pacientes, garantindo que

suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades atendidas; Cuidado

Integrado, marcando a relevância de participar do processo de

cordenação das equipes e de construir bases para o trabalho

colaborativo a favor do bem-estar dos pacientes; e Engajamento

Comunitário; ressaltando a essencialidade de atuar dia a dia ao lado de

seus pacientes, com vistas a diminuir as barreiras de acesso a uma

saúde de qualidade.

Reconhecimento

A presidente da SBMFC, Zeliete Linhares Leite Zambon,

afirma que a médica e o médico de família e comunidade (MFCs) de fato

fazem a diferença na assistência aos brasileiros. Ela compreende que a

especialidade atravessa momento de maior reconhecimento por parte do

Governo Federal, o que abre perpespectivas interessantes em termos de

valorização e possibilidades de uma atuação mais abrangente e

resolutiva para a atenção primária.

“Desde o início da atual gestão, a SBMFC tem sido chamada a se

posicionar nas demandas de estratégia de saúde da família e em outros

debates primordiais. Estamos periodicamente em Brasília discutindo e

opinando sobre o resgate das estruturas do sistema de saúde e a

respeito de como melhorar a entrega para a sociedade brasileira. Isso

reforça um olhar diferenciado para a especialidade, para nossas

médicas e médicos. O próprio programa Mais Médicos possui boa parte

de seu fundamento na MFC”.

Pacientes

Zeliete lembra que as médicas e médicos da família têm ligação

umbilical com gente; são necessários e indispensáveis para a saúde

das pessoas. Ser reconhecido por isso, detalha ela, é mais um motivo

para que o Dia Mundial seja comemorado intensamente.

Ações de governo

Observando a saúde do Brasil do ponto de vista macro, a presidente da

SBMFC menciona pontos que, em sua opinião, avançaram bastante de

janeiro até agora:

“Houve intervenção ágil e competente para evitar o caos. Viviámos

uma fase de desmonte geral da saúde. O atual governo foi eficaz e

retomou a política de vacinação. Estamos imunizando contra a Covid, a

Influenza e por aí segue. Voltou o Zé Gotinha, há campanhas

publicitárias e trabalha-se fortemente para ampliar os níveis de

cobertura vacinal. Também mudou para muito melhor a política de saúde

para as comunidades indígenas. Na relação com as mulheres, vemos

respeito pelas decisões delas quanto a seus corpos etc. Destaco, de

novo, o reconhecimento e espaço para a atenção primária. Quando

existem acertos, reconhecemos e ficamos mais esperançosos.

Pontos de atenção

Naturalmente, há ainda uma série de quesitos que necessitam de

atenção, mudanças e avanços. Zeliete espera que a integração entre

os ministérios da Saúde e Educação seja aprofundada para fomentar a

residência médica em MFC. Cita que as vagas de RM aumentaram em anos

recentes e simultaneamente os níveis de ociosidade caíram pra menos da

metade, o que aponta o maior interesse dos graduandos e medicos.

“Agora, em 15 de junho, se encerra o cadastramento para novos programas

de residência médica; então, precisamos de velocidade nos processos.

É uma premissa de estruturação. É mister estruturar a atenção

primária, a parte de ambiência, para a ampliação de acesso à

atenção primária. Devemos entender bem os gargalos para que se possa

também resolver a atenção especializada e a reestruturação

hospitalar”.

Por fim, a presidente da SBMFC convida médicas e médicos a fazerem

parte da campanha mundial em prol da integração e do fortalecimento da

nossa especialidade.

“Está disponível, no site do WFDD (worldfamilydoctorday.org/), uma

moldura em apoio à data que pode ser aplicada à sua foto, além de

logotipos e banners. Participe! Compartilhe nas redes sociais, use a

hashtag #wfdd2023 e marque a SBMFC (@sbmfc)”.