24ª Festa de Peão de Santo Antônio de Posse: Um Espetáculo de Tradição e Emoção

A cidade de Santo Antônio de Posse se prepara para receber a 24ª edição da Festa de Peão, um dos eventos mais aguardados do ano, que acontecerá de 20 a 22 de junho. Este ano, a festa promete ser ainda mais especial, com um ambiente reformulado, novas atrações e a presença dos melhores locutores do país. Organizada pela Prefeitura Municipal em parceria com a FESHOWS, a festa deste ano é uma celebração imperdível para toda a comunidade e amantes do rodeio.

Principais Atrações Musicais

A programação musical da Festa de Peão de Santo Antônio de Posse traz grandes nomes da música sertaneja, garantindo noites de muita animação e shows inesquecíveis:

20 de junho (quinta-feira): A abertura do evento ficará por conta da dupla Fernando & Sorocaba, que promete embalar o público com seus grandes sucessos e uma performance cheia de energia.

21 de junho (sexta-feira): A festa continua com Pedro Sanchez & Thiago, que vão trazer todo o romantismo e alegria da música sertaneja contemporânea.

22 de junho (sábado): Encerrando o evento em grande estilo, a dupla Jads & Jadson sobe ao palco para uma noite de muita moda de viola e hits que conquistaram o Brasil.

Competição de Rodeio

Além dos shows, a 24ª Festa de Peão contará com um campeonato de touros reformulado, trazendo os melhores competidores e uma estrutura moderna que promete elevar o nível da competição. Os amantes do rodeio poderão apreciar performances emocionantes, onde habilidade e coragem são postas à prova.

Os Melhores Locutores

Para narrar cada emoção da arena, a festa terá a presença dos melhores locutores do país, incluindo o renomado Marco Brasil, uma lenda do rodeio brasileiro. Sua voz inconfundível e sua experiência trarão um toque especial ao evento, envolvendo o público e os competidores em uma atmosfera única.

Realização e Produção

A realização do evento é da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, com produção da FESHOWS, garantindo uma organização impecável e uma programação que atende às expectativas do público mais exigente.

A 24ª Festa de Peão de Santo Antônio de Posse promete ser um marco na história da cidade, reunindo música de qualidade, adrenalina e tradição. Não perca essa oportunidade de participar de um evento inesquecível e celebrar a cultura sertaneja com grandes estrelas e competidores de alto nível.