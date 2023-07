28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba vai eleger sua corte

Na próxima sexta-feira (21), será conhecida a corte da 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que será realizada entre os dias 11 e 19 de agosto na Unileste, em Piracicaba. O tradicional “Baile da Rainha”, acontece a partir das 20h, no Espaço Haras, em Piracicaba

A realeza da festa será composta pela Rainha, Princesa e Miss Simpatia. Para deixar a noite ainda mais especial, os cantores Guto Ferreira, Meireles e a dupla William & Dorta irão esquentar o público cantando grandes sucessos da música sertaneja. Os ingressos para o evento estão sendo vendidos pelo site da Tycket https://tycket.com.br/.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Em cinco dias de festa, grandes artistas estarão se apresentando no palco principal da 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Sertanejo e pagode são os ritmos mais populares do país e que farão parte da trilha sonora da festa “Mais Esperada”. No primeiro dia, 11 de agosto, o cantor Thiaguinho promete esquentar o público presente. No dia seguinte, 12 de agosto, Jorge & Mateus e Léo Giacomini comandam a festa.

Na segunda semana, dia 17 de agosto, a sensação do momento, a “Boiadeira” Ana Castela vai levar o público ao delírio com um grande show. Na mesma noite, também sobe ao palco a dupla Cezar & Paulinho. Dia 18 de agosto é a vez da dupla Hugo & Guilherme e do cantor Luan Santana apresentarem os maiores sucessos de suas carreiras. Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto se apresentam no dia 19 de agosto, encerrando a 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba em grande estilo.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. Nesta modalidade, cada grupo é formado por três participantes. A equipe precisa separar os bois que estão identificados com um número, e vence quem guardar os animais no cercado em menos tempo. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

Para garantir o seu ingresso, acesse o site da Tycket https://tycket.com.br/. Mais informações, através do telefone (19) 9 9853 9823.

A 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Data: 11 a 19 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9853 9823