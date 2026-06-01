2ª Feira Pet reúne centenas de pessoas em Artur Nogueira

Evento realizado neste domingo contou com apresentações de cães da GCM, feira de adoção de cães e gatos e atrações voltadas ao bem-estar animal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, realizou neste domingo (31) a 2ª Feira Pet do município, reunindo centenas de pessoas e amantes dos animais em uma programação voltada à conscientização, à guarda responsável e à valorização da causa animal.

Ao longo do dia, o público participou de diversas atividades voltadas ao bem-estar animal e à convivência familiar. Entre os destaques estiveram as apresentações dos canis da Guarda Civil Municipal, que chamaram a atenção dos visitantes com demonstrações de adestramento, obediência e interação entre condutores e cães.

A programação também contou com a participação do Projeto Retreta, que levou música e entretenimento aos visitantes, contribuindo para o clima de integração e lazer durante toda a Feira Pet.

Outro destaque do evento foi a tenda de adoção de cães e gatos, que buscou incentivar a adoção responsável e oferecer uma nova oportunidade a animais que aguardam por um lar.

O espaço de adoção se soma a outras atrações da feira, como mini fazenda, atividades educativas e exposição de produtos e serviços do setor pet.

A iniciativa reforçou o compromisso do município com políticas de proteção e bem-estar animal, além de aproximar a população dessa causa.