3ª edição da Mercopar ocorre de 15 a 18 de outubro de 2024

Realizada de forma ininterrupta desde 1992, maior feira de inovação industrial da América Latina acontece em Caxias do Sul

Diante do cenário de mobilização para a retomada da economia gaúcha e reafirmando o compromisso com o desenvolvimento da indústria do RS, os organizadores da Mercopar reforçam a realização da 33ª edição do evento, que acontece de 15 a 18 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. Considerada a maior feira de inovação industrial da América Latina, a iniciativa é promovida pelo Sebrae RS em parceria com a Fiergs.

“A Mercopar é realizada de forma ininterrupta desde 1992 e nos mais diferentes cenários tem cumprido o papel de conectar negócios e gerar oportunidades nas mais diversas cadeias produtivas da nossa economia. E mais do que nunca estará voltada para auxiliar na retomada e no fortalecimento dos negócios da nossa indústria gaúcha ”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn.

Em 2023, a Mercopar recebeu um público de 39,5 mil visitantes – somados os acessos presenciais e virtuais – durante os quatro dias de programação. Foram 625 expositores e a geração de R$ 563 milhões em negócios. Em termos de conteúdo técnico, foram 285 horas de atividades.