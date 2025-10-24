40º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano encerra com premiação no Teatro Tupec

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu realizou na noite desta quinta-feira, 23 de outubro, a cerimônia de premiação dos vencedores do 40º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg). O evento aconteceu no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo, e marcou o encerramento de mais uma edição do tradicional festival estudantil guaçuano.

Em 2025, as peças vencedoras foram as seguintes: Um insano ditador (categoria adulto) – ETEC Euro Albino de Souza; Quem matou o Leão? (categoria infanto-juvenil) – Colégio Integrado São Francisco; e Aladdin (categoria livre) – Grupo CAPS. As apresentações ocorreram entre 29 de setembro e 23 de outubro, reunindo estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares, além de instituições de ensino técnico, superior e cursos regulares de teatro.

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Feteg tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do teatro como forma de expressão e reflexão sobre o cotidiano, além de estimular a formação e o fortalecimento de grupos teatrais estudantis. “Utilizando o teatro como forma de conscientização e reflexão e incentivando a formação de grupos de teatro estudantil, conseguimos proporcionar à população momentos de lazer, cultura e entretenimento”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.

41º Feteg

Durante o evento, também foi realizada uma homenagem a atriz guaçuana Viviane Casteliani, que dará nome ao Feteg a partir da edição do próximo ano, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.210 de 03 de outubro de 2025, de autoria do vereador Luiz Zanco da Farmácia. Viviane Casteliani contribuiu de forma significativa para o engrandecimento do festival e das artes cênicas do município, especialmente com a criação da Cia Parafernália em 1991.

Familiares da homenageada estiveram presentes na cerimônia de premiação, prestando uma justa homenagem a atriz, que faleceu aos 46 anos, em 11/11/2022, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Em 2026, o tradicional espetáculo estudantil terá como nomenclatura: 41º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg) – Viviane Casteliani.

Confira os vencedores

Categoria Infanto-Juvenil

Espetáculo

1º lugar: Quem matou o Leão?

Colégio Integrado São Francisco

2º lugar: O final é feliz da Chapeuzinho Vermelho?

EMEB Profª Maria Diva Franco de Oliveira

3º lugar: Os causos das coisas coisadas

ETEC Euro Albino de Souza

Alfredo Barzon – Melhor Diretor

Ryan Rodrigues dos Santos – Melhor Ator

Júlia Jardim – Melhor Atriz

Categoria Adulto

Espetáculo

1º lugar: Um insano ditador

ETEC Euro Albino de Souza

2º lugar: O caso da atriz que não cantava

Escola Estadual Padre Armani

Ramon Luan – Melhor Diretor

Filipe Sbici – Melhor Ator

Iza Santos – Melhor Atriz

Categoria Livre

Espetáculo

Aladdin – Grupo CAPS

Luciana de Paula Granziera – Melhor Diretora

Renato Barbosa de Jesus – Melhor Ator

Virgínia Aparecida Silva – Melhor Atriz