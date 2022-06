Abertas as inscrições para curso gratuito de empreendedorismo

A partir do dia 13 de junho, começam as oficinas de empreendedorismo do programa Negócio Cultural, que vai capacitar os microempreendedores locais, além de jovens que queiram entrar para mercado, sobre os principais aspectos que vão ajudar no crescimento da empresa e ampliar a geração de renda.

O programa Negócio Cultural é um dos maiores programas privados gratuitos de todo o Brasil e vai impactar, diretamente, cerca de 14 mil pessoas. Trata-se de uma ação com apoio da Secretaria Especial da Cultura, patrocinada pela Aegea Saneamento por meio do Instituto Aegea, Águas de Holambra, que integra o Grupo Aegea, e realizada pela Ecotransforma Produções e NTICS Projetos. “A maioria das empresas fecham por problemas de gestão, algumas sequer saem do papel por falta de conhecimento e esse projeto visa sanar essa questão. Se o mercado cresce, toda a comunidade é beneficiada”, diz a diretora presidente da Águas de Holambra, Silvia Leticia Tesseroli.

Além disso, ter um negócio sustentável já não é uma preocupação exclusiva das grandes corporações. Empresas menores e até microempreendedores terão que adaptar os seus negócios para a urgência desse tema, se quiserem crescer e principalmente, deixar um legado que impacte toda a comunidade. “Há 20 anos temos trabalhado com foco no desenvolvimento sustentável com soluções inovadoras e esse projeto é um grande exemplo de como através do conhecimento é possível mudar a realidade local e gerar um crescimento em espiral que, aos poucos, vai transformando o país e o mundo”, diz Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos.

Na primeira fase, os participantes passarão por sete oficinas que serão transmitidas em ambiente digital e darão uma visão completa sobre áreas primordiais de crescimento e aperfeiçoamento profissional. A primeira tem foco em Sustentabilidade e como aplicar essas habilidades, independentemente do tamanho do negócio. Depois, todos os participantes passarão por um Diagnóstico 360º para desenvolver uma visão sistêmica com os papéis e responsabilidades de cada um. Os passos seguintes são oficinas sobre Gestão Financeira, Vendas, Marketing, Recursos Humanos e para finalizar, elaborar um Planejamento Estratégico.

Para os jovens empreendedores que ainda não possuem um negócio, a trilha de conhecimento vai abordar, ainda: Plano de Negócio e Empreendedorismo.

Após o término das oficinas, todos os participantes terão acompanhamento e mentorias gratuitos que vão auxiliar na aplicação de todo o conteúdo adquirido, além de certificado de conclusão do curso de 40h.

O programa Negócio Cultural irá trabalhar quatro dos 17 ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), que são: Trabalho decente e crescimento econômico (8), Indústria, inovação e infraestrutura (9), Redução das desigualdades (10) e Consumo e produção responsáveis (12).

As inscrições serão feitas através pelo site https://negociocultural.com.br e podem participar microempreendedores locais, pequenos produtores e jovens a partir de 15 anos que queiram abrir um negócio para geração de renda ou otimizar um negócio já existente.

SERVIÇO:

Negócio Cultural

Inscrições: Através do site https://negociocultural.com.br

Quem pode se inscrever: Microempreendedores locais, pequenos produtores e jovens a partir de 15 anos

Sobre Ecotransforma

A Ecotransforma é uma produtora artística, com vasta experiência em exposições e curadorias em todo o Brasil.

Sobre a NTICS Projetos – Em 2022, a NTICS Projetos está celebrando 20 anos promovendo o desenvolvimento sustentável através de projetos e soluções inovadoras. Desde sua fundação, a empresa já desenvolveu mais de mil projetos, impactando diretamente cerca de 10 milhões de pessoas.

Com matriz no Brasil e filiais nos Estados Unidos e Europa , há três anos, a NTICS Projetos se tornou signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), e desde então tem direcionado sua estratégia, alinhando todos os seus projetos aos ODS.

A atuação da NTICS Projetos no Brasil tem como prioridade quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 17 (Parceiras e Meios de Implantação). A ambição para os ODS 4 da empresa é a de levar projetos inovadores e sustentáveis para 3,7 milhões de crianças e adolescentes (10% dos alunos matriculados no ensino público do Brasil) até 2025.