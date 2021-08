Ação conjunta de forças policiais da Posse prende dois acusados por roubo ao mercado Bonetti

Duas pessoas foram presas acusadas por roubo ao mercado Bonetti em Santo Antônio de Posse. O fato ocorreu nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, por volta de 11h40 da manhã.

De acordo com as informações dos agentes da Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse, a equipe foi informada via rádio que no mercado Bonetti estaria ocorrendo um roubo e que um indivíduo suspeito ainda estaria pelo local. Em seguida foi solicitado o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil da cidade.

Após a verificação de fotos e filmagens do local e mais as informações de um possível suspeito, as equipes se dirigiram ao bairro Bela Vista II onde lograram êxito em encontrar o indivíduo suspeito. A princípio o suspeito negou que teria cometido tal ato, porém, após várias conversas e reconhecimento das vítimas, o indivíduo confessou o roubo com a participação de sua amásia.

Diante das evidências o doutor Júlio, delegado titular do município, ratificou a prisão em flagrante delito, e ambos ficarão à disposição da justiça.