Ação da PM de Mogi Guaçu resulta na captura de procurado por tráfico de drogas

Da Redação

Na tarde de 15 de fevereiro, uma ação coordenada pela Equipe de Força Tática da Polícia Militar de Mogi Guaçu culminou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. O suspeito, de 23 anos, foi interceptado durante um patrulhamento tático realizado na área da 1ª Companhia da PM, como parte de uma operação voltada para a prevenção de atividades ilícitas.

Segundo informações da polícia, durante o patrulhamento, a equipe de Força Tática se deparou com o indivíduo em via pública. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou evitar a abordagem, e portando uma bolsa. Diante da atitude suspeita, os policiais procederam com a abordagem conforme os protocolos estabelecidos, realizando uma busca pessoal no indivíduo.

Apesar de não ser encontrado nenhum item ilícito durante a revista, uma consulta ao sistema policial revelou que o suspeito estava sendo procurado pela justiça, com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Diante dessa constatação, foi dada voz de prisão ao indivíduo identificado como J. V.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde foram realizadas as medidas administrativas cabíveis. Posteriormente, ele foi encaminhado para uma cela provisória, ficando à disposição da justiça para os procedimentos legais.

A ação demonstra o comprometimento e a eficiência da Polícia Militar de Mogi Guaçu na prevenção e combate à criminalidade na região, reforçando o papel fundamental das forças de segurança pública na manutenção da ordem e da segurança da comunidade.