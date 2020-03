ACE Holambra reúne notícias para orientar empresas e pequenos negócios

Você sabe como usar as medidas governamentais em benefício do seu negócio? Sabia que as certidões negativas foram prorrogadas por 90 dias? Já tomou providências para avisar seus clientes sobre como pagar as contas na sua empresa? Vários bancos estão aceitando negociar e prorrogar dívidas, você sabia? Conteúdos como esses estão sendo divulgados regularmente pela Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) para orientar as empresas e pequenos negócios no enfrentamento à crise provocada pelo Coronavírus.

Todo o conteúdo é selecionado junto às fontes de serviço aos empresários e classe produtora, como Sebrae, Ministério do Trabalho e do Desenvolvimento e Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. “Nesse momento em que estamos vivendo um bombardeio de notícias, estamos selecionando o que é útil para as empresas e pequenos empreendimentos, como forma de orientá-los de uma maneira mais clara”, afirma o presidente da Associação Comercial, Ronaldo Graat. “Trata-se de mais uma prestação de serviços para ajudar o empresário e o empreendedor a tomar decisões”.

As informações e notícias são publicadas no site da ACE (www.aceholambra.com.br), mas, principalmente nas redes sociais da entidade, no Facebook e no Instagram (@aceholambra).

A Associação também envia e-mails e mensagens por WhatsApp com o intuito de manter as empresas informadas com notícias específicas do setor.