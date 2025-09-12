ACIC lança HUB de Conexões Internacionais para ampliar negócios de Campinas e região no mercado global

Crédito Foto Divulgação/ACIC

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) lançou nesta quinta-feira (11/09) o HUB de Conexões Internacionais, programa voltado a apoiar empresários e empreendedores da cidade e região na expansão de seus negócios ao mercado internacional.

A iniciativa busca fortalecer as exportações por meio de consultoria estratégica e personalizada, relatórios de inteligência comercial, além de uma rede de conexões e parcerias que vão atender empresas de todos os portes — tanto as que iniciam no comércio exterior quanto as que já atuam e desejam ampliar sua presença fora do país.

De acordo com a vice-presidente da ACIC e secretária de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia de Campinas, Adriana Flosi, o objetivo é tornar as empresas locais mais competitivas a partir da inserção no mercado global.

“Às vezes a empresa até se qualifica, mas falta acesso ao mercado. É exatamente esse apoio que a associação vai oferecer.”

Força exportadora da região

A Região Administrativa de Campinas consolidou-se como um dos principais polos exportadores do Estado de São Paulo. Em 2023, foi responsável por 18,3% das exportações paulistas, somando US$ 13,82 bilhões, atrás apenas da Região Metropolitana de São Paulo. Esse resultado supera o desempenho de 19 unidades da federação, evidenciando a relevância econômica da região.

A diversidade industrial e a infraestrutura logística — com destaque para o Aeroporto Internacional de Viracopos e a malha rodoviária — impulsionam as vendas externas. Os principais produtos exportados são máquinas, reatores, caldeiras e instrumentos mecânicos (US$ 4,4 bilhões), além de veículos automotores, como automóveis e tratores (US$ 995 milhões). Os Estados Unidos são o principal destino, com US$ 6 bilhões, seguidos por países da América do Sul.

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o desempenho também foi expressivo em 2024, com US$ 4,9 bilhões em exportações, o terceiro melhor em 12 anos. O cenário foi impulsionado pela chegada da empresa Cainiao, do grupo Alibaba, que instalou em Viracopos um centro de distribuição capaz de gerar 1.200 empregos diretos e indiretos e arrecadação de até R$ 2 bilhões em tributos.

Em 2025, o ritmo segue de crescimento: no primeiro trimestre, houve aumento de 10,71% nas exportações da RMC em comparação ao mesmo período de 2024. Os principais municípios exportadores foram Campinas (26,68%), Paulínia (25,31%), Sumaré (16,44%), Mogi Guaçu (7,21%), Santo Antônio de Posse (5,72%) e Valinhos (4,45%).

Com o HUB de Conexões, a ACIC pretende fortalecer as empresas da região diante desse cenário global, ampliando oportunidades e consolidando Campinas como polo estratégico de negócios internacionais.