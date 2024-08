Acidente Fatal em Mogi Guaçu: Idosa de 81 Anos Morre Após Ser Atropelada por Moto na Faixa de Pedestre

Na manhã desta terça-feira, 13 de agosto, um grave acidente resultou na morte de uma idosa em Mogi Guaçu. O acidente ocorreu na Avenida Mogi Mirim, quando Fumiko Satomi Gomi, de 81 anos, foi atropelada por uma moto enquanto atravessava na faixa de pedestre. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O motociclista, de 23 anos, parou imediatamente após o impacto, mas a gravidade dos ferimentos não permitiu que a idosa fosse salva. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito no local.

A perícia foi chamada para investigar as circunstâncias do acidente, e o caso foi registrado no Plantão Policial da Central de Operações de Justiça (COJ) de Mogi Guaçu. A tragédia gerou grande comoção na cidade, especialmente entre os moradores da região onde ocorreu o acidente. As autoridades seguem apurando os detalhes para esclarecer o ocorrido.