Ações da Polícia Militar resultam em prisões por diferentes crimes na região

Ocorrências entre sábado e domingo envolveram captura de procurado, violência doméstica e direção perigosa

A Polícia Militar registrou três ocorrências distintas entre a noite de sábado, 21 de março, e a madrugada de domingo (22), nas cidades de Itapira e Mogi Guaçu, resultando em prisões por diferentes crimes.

Em Itapira, na noite de sábado (21), um indivíduo foi preso após descumprir as condições da saída temporária. A equipe policial, com base em informações prévias, localizou o homem e confirmou que havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda em Itapira, na madrugada de domingo (22), um homem foi preso por violência doméstica. Segundo a Polícia Militar, ele tentou invadir a residência da ex-companheira e a agrediu, inclusive com tentativa de enforcamento. Durante a ação, o filho da vítima também foi agredido ao tentar defendê-la. A vítima possuía medida protetiva, o que agravou a situação. O agressor foi localizado, preso e encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.

Já em Mogi Guaçu, também na noite de sábado (21), uma ocorrência de direção perigosa mobilizou diversas equipes policiais. Dois indivíduos em uma motocicleta fugiram em alta velocidade, chegando a trafegar na contramão pela rodovia SP-340, colocando em risco a segurança de terceiros.

Durante o acompanhamento, um dos suspeitos foi detido após tentar se esconder em uma residência, enquanto o condutor continuou a fuga até perder o controle da motocicleta e cair. Ambos foram abordados e detidos. Um deles estava em saída temporária em local incompatível com o benefício. A motocicleta foi apreendida e os envolvidos encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

As ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade e na preservação da segurança pública na região.

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