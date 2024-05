Agro SP Solidário: Agronegócio paulista promove campanha emergencial para o Rio Grande do Sul

Iniciativa do Governo do Estado de SP, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tem como objetivo promover a solidariedade e oferecer suporte às comunidades rurais e urbanas que foram atingidas pelo desastre climático no Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira (07), o Governo de SP lançou a campanha “Agro SP Solidário” que visa, por meio da mobilização do setor agro paulista, oferecer suporte às comunidades rurais e urbanas em situação de vulnerabilidade no Estado do Rio Grande do Sul, afetadas pela calamidade climática.

O programa realiza ações como campanhas de arrecadação de alimentos e recursos financeiros para compra de água e produtos de limpeza, distribuição de alimentos e itens de uso emergencial produzidos pelo setor agropecuário paulista em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, e oferece capacitação e apoio técnico para produtores rurais e agricultores familiares na retomada da produção e economia do Rio Grande do Sul.

O objetivo principal é fortalecer a rede de solidariedade e parcerias entre entidades públicas, privadas e organizações da sociedade civil, visando garantir uma resposta eficaz e coordenada às necessidades emergenciais das comunidades afetadas.

Como o Agro SP Solidário funciona

1ª Frente: A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) receberá as doações em todas suas Casas de Agricultura e Regionais sendo todo material recebido encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

2ª Frente: A Coordenação das Câmaras Setoriais e Temáticas, com os presidentes de cada Câmara Setorial, realizará a compra de agua potável e materiais de limpeza com as doações recebidas de pessoas e entidades do AgroSP, sendo todo material adquirido encaminhado ao Fundo Social de São Paulo.

3ª Frente: A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo disponibilizará ao Governo do Rio Grande do Sul apoio técnico e científico a ações de pesquisa e extensão que possam apoiar diretamente os produtores atingidos pela tragédia.

Para realizar doações às famílias atingidas, basta levar os seguintes produtos para qualquer Casa de Agricultura do Estado de SP: Água potável, Alimentos não perecíveis, Produtos de higiene pessoal – Absorventes femininos, Antissépticos, Aparelhos de barbear, Higienizadores bucais, Lenços e cotonetes, Papéis higiênicos, Papéis toalha e Sabonetes.

Encontre a unidade mais próxima em:

Link

Sobre o Agro SP Solidário

O “AgroSP Solidário” é uma iniciativa do Governo de SP, em conjunto com o setor produtivo, para promover o bem-estar e a segurança alimentar das populações afetadas pela calamidade no Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, valorizar e apoiar o setor agropecuário do estado de São Paulo e entidades parceiras na promoção do desenvolvimento sustentável em meio às mudanças climática.