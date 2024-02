Águas de Holambra disponibiliza Relatório Anual da Qualidade da Água aos clientes

Documento começa a ser entregue essa semana junto com a tarifa de água

Levar água potável aos moradores de uma cidade é um processo bastante complexo, que depende de grandes investimentos e pessoal capacitado. Além disso, necessita de comprometimento, já que da água potável depende a saúde da população. Além de hidratar e levar nutrientes às células do corpo humano, você já parou para pensar que a água também é utilizada para lavar utensílios de cozinha (louças, talheres, copos) que tem contato direto com os alimentos? É com essa mesma água que tomamos banho, escovamos os dentes, lavamos nossas roupas. Água de boa qualidade garante saúde em todos os processos.

Por todos esses motivos, a água distribuída pela Águas de Holambra passa por rígido controle de qualidade e potabilidade. São testes diários de controle de uma série de fatores que precisam estar dentro dos padrões regidos por Legislação específica. Nessa semana, a concessiona inicia a entrega do Relatório Anual da Qualidade da Água, para todos os clientes. Do relatório constam os resultados de todo o controle realizado no período de janeiro a dezembro de 2023. Disponível no site da concessionária, o relatório será entregue aos clientes junto com as faturas de água.

O documento apresenta os resultados, obtidos por meio dos ensaios laboratoriais feitos pela equipe técnica da concessionária, no período de janeiro a dezembro do ano passado. Os métodos de controle envolvem coletas de água nos reservatórios da Concessionária e nos PCQs – Pontos de Controle de Qualidade, que são pontos de análise, localizados nas redes de distribuição.

Em 2023, foram realizadas 7.677 análises da água de Holambra, uma média de 639 análises por mês. As análises são divididas em duas frentes: as realizadas nas redes de abastecimento, que em 2023 somaram 1.080, e as realizadas na saída do tratamento, que somaram 6.597.

A qualidade, certificada pelas análises laboratoriais, também são disponibilizadas online no Sistema Nacional de Vigilância e Qualidade da Água (SISAGUA) e enviadas mensalmente pela concessionária Águas de Holambra ao Centro de Vigilância Sanitária, um dos principais órgãos fiscalizadores do município, bem como para a Secretaria de Meio Ambiente.

“Mais do que cumprir com a legislação, nosso compromisso é garantir que a água fornecida seja de qualidade e que a população se sinta segura ao consumi-la. Para isso, buscamos investir em equipamentos e métodos avançados de pesquisa para aperfeiçoar nossos processos analíticos”, explica a coordenadora de Operações da Águas de Holambra, Flavia Ribeiro.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em 505 cidades de 14 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br