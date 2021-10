Águas de Holambra faz alerta sobre temporada de chuvas

A temporada de chuvas nem bem começou e a Águas de Holambra tem lidado com inúmeros casos de entupimento de esgoto. Na maioria das vezes, isso ocorre por ligação irregular, especialmente quando a rede de água pluvial está ligada à rede de esgoto. De acordo com o coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra, em dias de chuva há um aumento de, aproximadamente, 70% nos casos de entupimentos.

“As redes coletoras de esgoto são dimensionadas para receber exclusivamente efluentes, sendo que toda água de chuva deve ser destinada às guias e bocas de lobo (bueiro), que são projetadas para esse volume que, aliás, é muito maior que o de esgoto”, afirma Alan.

Os entupimentos acontecem porque os tubos que recebem a água de chuva coletam também a água dos ralos dos quintais e das garagens. “Dessa forma, a rede de esgoto recebe também grande quantidade de terra, pedras e poeira. Como a rede de esgoto não é projetada para receber esse volume de materiais, ocorrem os entupimentos e até o retorno de esgoto dentro das residências. Infelizmente, é um absurdo a quantidade de lixo removida das tubulações principalmente nestas épocas”, diz o coordenador.

A Águas de Holambra lembra que a ligação correta da água pluvial e da rede coletora de esgoto na residência evita entupimentos e retorno de esgoto, além de prejuízos.

Fique atento:

– A água de chuva não pode estar ligada à rede de esgoto. Esta prática, além de ilegal, causa transtornos e prejuízos, pois provoca entupimento, rompimento de tubulação e transbordamento de esgoto nas ruas ou dentro do imóvel;

– As águas de chuva devem ser conduzidas para as sarjetas, de onde vão para as bocas de lobo e seguem seu trajeto para os rios;

– Para verificar se as instalações de sua residência estão corretas, basta jogar um pouco de corante no ralo do quintal de seu imóvel. Se a água colorida chegar até a sarjeta, significa que a ligação está correta;

– Para regularizar as instalações, tanto da ligação da rede de esgoto do imóvel ou para deslacrar a caixa de inspeção, é preciso contatar o serviço de um pedreiro de sua confiança.