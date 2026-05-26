Águas de Holambra fortalece segurança hídrica e moderniza sistemas de saneamento no primeiro trimestre

Balanço dos primeiros meses de 2026 aponta avanços na automação do tratamento, novos sistemas de captação e foco na preservação do meio ambiente para o município

Importantes avanços estruturais para o saneamento de Holambra marcaram os primeiros meses de 2026. Com foco na sustentabilidade e na preparação para o período de estiagem, a Águas de Holambra entregou novos sistemas de automação, iniciou operações preventivas e realizou 283 intervenções de reparos e melhorias nas redes de saneamento da cidade. As ações reforçam a segurança hídrica e a saúde pública, garantindo a distribuição de água eficiente e gerando um impacto positivo direto na qualidade de vida da população.

“Cuidar do ciclo integral da água exige atenção contínua. Nossas equipes atuam diariamente com dedicação total para melhorar de forma constante as estruturas de saneamento do município. Cada reparo ou nova tecnologia implantada tem o objetivo de fazer o sistema fluir com mais segurança, integrando inovação e eficiência técnica na prestação de serviço”, destaca Rafael Jorge, gerente de operações e serviços da Águas de Holambra.

Para garantir a eficiência no abastecimento, a concessionária concentrou esforços na Estação de Tratamento de Água (ETA), responsável por tornar a água própria para o consumo antes de chegar às torneiras. O local recebeu um novo sistema de geração de cloro a partir de sal e dois equipamentos de análise e dosagem automática de flúor, medidas que eliminam a necessidade de transportar e armazenar grandes quantidades de produtos químicos e asseguram maior precisão na dosagem dos componentes utilizados no tratamento, tornando ainda mais segura e rigorosa a qualidade da água que chega às torneiras.

Ampliar as entregas operacionais e prestar um serviço com qualidade são o foco do trabalho diário. Na prática, isso com ações como a entrada em atividade da nova captação Camanducaia, estrutura que viabiliza o fornecimento na época de poucas chuvas. O sistema de armazenamento também está em expansão: as interligações dos novos reservatórios dos bairros Morumbi e Imigrantes ampliam a capacidade da cidade. Além disso, a instalação de nove macromedidores permite um monitoramento rigoroso para combater o desperdício. Entre janeiro e março, os técnicos também atuaram com reparos em cavaletes, ramais e implantação de novas ligações.

Novas tecnologias no tratamento de esgoto

O cuidado com o sistema também guiou as ações no sistema de coleta e tratamento de esgoto. No trimestre, foram realizados atendimentos para viabilizar novas ligações e realizar desobstruções. Na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cachoeira, a instalação de três novos aeradores passou a otimizar o tratamento biológico, conferindo mais segurança e confiabilidade ao processo. A melhoria garante que o volume coletado na cidade passe por um ciclo rigoroso de tratamento antes de retornar à natureza, protegendo o ecossistema local. Em paralelo, a adoção de um sistema de biorremediação, processo aplicado no tratamento biológico, acelera a degradação da matéria orgânica e eleva os padrões ambientais da água devolvida aos rios. Essa atuação local reflete a expertise da Águas de Holambra como integrante do grupo Aegea.

“Nosso compromisso com Holambra é contínuo e construído com olhar atento ao futuro do município. Trabalhamos para acolher as necessidades da cidade com investimentos que asseguram a segurança hídrica e a excelência da água que chega a cada lar”, afirma Daniel, diretor-presidente da concessionária. “Integrar tecnologia e responsabilidade ambiental é o nosso caminho para promover uma prosperidade compartilhada, garantindo qualidade de vida para toda a população.”