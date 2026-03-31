Águas de Holambra lança livro que celebra o protagonismo feminino no saneamento

Obra reúne trajetórias de colaboradoras para dar visibilidade às mulheres do setor e promover a igualdade de oportunidade entre gêneros no setor

Para promover a diversidade e a representatividade no setor, a Águas de Holambra lançou, no mês de março, o livro “Mulheres do saneamento – Memórias de Dedicação e Transformação”. Mais do que um registro literário, a iniciativa atua como um posicionamento institucional focado em reconhecer e dar visibilidade às trajetórias femininas que constroem e transformam um segmento essencial para o desenvolvimento da sociedade.

“Este lançamento representa um compromisso com a valorização de histórias que existem dentro da nossa operação, mas que historicamente foram pouco narradas. O evento que realizamos proporcionou um momento profundo de escuta, troca e reconhecimento”, afirma Ana Paula Garcia Barros, gerente de comunicação na Aegea. “A nossa principal intenção é transmitir uma mensagem clara: ao dar visibilidade a essas experiências, mostramos na prática que a representatividade é uma construção contínua, permitindo que outras profissionais se sintam pertencentes e inspiradas a construir o futuro aqui”, conclui.

O evento de lançamento integrou as ações do mês dedicado às mulheres e foi estruturado em uma roda de conversa, sob a mediação de Keilla Martins, representando o Instituto Aegea, braço dedicado às causas da diversidade. Com a equidade de gênero como pauta central, a dinâmica abriu espaço para o compartilhamento de histórias e desafios profissionais, reforçando a igualdade de oportunidade entre gêneros no setor. O encontro reafirmou o compromisso com um ambiente inclusivo, evidenciando que a evolução do segmento passa obrigatoriamente pela soma de diferentes experiências.

“Construí minha trajetória na Águas de Holambra desde o início da concessão, passando do atendimento à liderança como encarregada comercial. Com garra e dedicação, superamos desafios diários para entregar saúde e qualidade de vida às famílias. Ter a oportunidade de crescer e ainda participar deste livro é motivo de muita gratidão, pois mostra na prática o quanto nós, mulheres, somos essenciais e capazes de transformar qualquer área em que atuamos”, relata Neuza de Souza, encarregada comercial da concessionária.

“A atuação feminina em um ambiente historicamente masculino revela que competência, liderança e capacidade técnica nunca foram fatores limitantes”, ressalta Josiane Santos, gerente executiva. “As mulheres já ocupam com excelência diversas frentes do saneamento, da operação à gestão. Ter o olhar e a percepção feminina aplicados nas nossas atividades traz uma perspectiva diferenciada e valiosa, enriquecendo os processos e fortalecendo a importância da nossa participação para o futuro do setor.”