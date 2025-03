Álbum de Figurinhas é lançado em Amparo-SP em comemoração ao aniversário de 196 anos

A história de Amparo nas mais diferentes vertentes e personagens que marcaram época na cidade eternizados de forma lúdica e criativa. Esta é a proposta que deu origem ao Álbum Figurinhas de Amparo, que será lançado no dia 8 de abril, terça-feira, data em que a estância hidromineral do Circuito das Águas Paulista completa 196 anos. A solenidade acontece às 19h na sede Cine Foto Clube, na Rua Treze de Maio, 35, no centro. A entrada é gratuita.

O projeto pioneiro na região foi elaborado pela Mogiana Produções Culturais, aprovado pelo Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, com patrocínio da empresa Rousselot Gelatinas do Brasil, com sede no Distrito de Arcadas (Amparo). São ao todo 8 mil exemplares e um total de 800 mil figurinhas adesivas.

O álbum, editado em 12 capítulos, relaciona temas que incluem patrimônio histórico e imaterial, esportes, cultura, assuntos do cotidiano e curiosidades sobre Amparo. Noventa cromos são necessários para preencher cada unidade.

Dos oito mil exemplares, 6.500 serão distribuídos gratuitamente para alunos e professores do ensino Fundamental II da rede estadual do município. Outros 500 exemplares serão entregues para patrocinadores e participantes do projeto. Os 1.000 restantes serão colocados à venda para o público em geral, a venda será feita exclusivamente no Cine Foto Clube de Amparo e durante o Festival de Inverno, no mês de julho.

MUITO ALÉM DE UMA SIMPLES COLEÇÃO

O projeto Álbum Figurinhas de Amparo foi criado com a finalidade de destacar fragmentos importantes sobre o povo, sua história, o cotidiano e, principalmente, sobre a rica arquitetura preservada do município. “Inspirado em álbuns de outras cidades, o Álbum de Figurinhas de Amparo traz o espírito de colecionismo e aprendizado sobre nossos antepassados e nossa rica cultura”, explica o produtor cultural e idealizador do projeto, Reginaldo Leme.

Leme destaca que a publicação apresenta figurinhas cuidadosamente escolhidos para compor esta primeira edição. “O processo constante de pesquisas, observações, mudanças e leitura de diversas obras sobre o município permitiu a criação de um material único, importante e ricamente ilustrado”, diz

O álbum chega como uma ferramenta para a criação de um material inédito de pesquisa aberto à toda comunidade. Além disso, busca fomentar a leitura e impulsionar o interesse da população de Amparo sobre a história do município. “Queremos contribuir para a formação do senso crítico e de pertencimento, além de despertar interesse em colecionar itens sobre a cidade”, conclui Reginaldo Leme.

PAPEL EDUCACIONAL E INCLUSÃO SOCIAL

Uma versão digital completa com audiodescrição, para pessoas de baixa visão e/ou cegas, estará disponível gratuitamente no Instagram do projeto. Todo o processo de acessibilidade, adequação e releitura das imagens serão feitos por consultores técnicos, com ampla experiência no assunto.

Ao longo do ano, serão oferecidos às escolas 20 workshops gratuitos sobre “Fotografia Digital”. As atividades acontecem de forma presencial e destinadas exclusivamente aos alunos e professores da rede estadual de ensino de Amparo.

Também no decorrer de 2025 está prevista a troca de álbuns e figurinhas por alimentos não perecíveis. Essas atividades serão realizadas em locais estratégicos de grande fluxo de pessoas, que serão previamente divulgados no Instagram do projeto:@figurinhasdeamparo.

O Álbum de Figurinhas de Amparo vai contemplar alunos de 14 escolas estaduais de Amparo com exemplares e figurinhas gratuitas. Fazem parte da relação as instituições Dionysia Gerbi Beira, Dr. Coriolano Burgos, Dr. Nelson Alves de Godoy, Francisco da Silveira Franco, Gisselda Aparecida Turola Piovezan, João Belarmino, Luiz Leite, Noedir Mazzini, Paulo Turolla, Prof. Ariosto Ribeiro Persicano, Prof. Fernando Barbosa, Prof. Jose Scalvi de Oliveira, Profa. Maria Aparecida dos Santos Castro, Rangel Pestana.